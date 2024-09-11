11 сентября 2024

Стало известно, кто может стать начальником Росмолодежи

«Ведомости»: новым начальником Росмолодежи может стать Григорий Гуров
© Служба новостей «URA.RU»
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Семинар-совещание по подготовке расширенного заседания совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам. 28 мая 2024. Москва, разуваева ксения
Должность руководителя Росмолодежи освободилась 14 августа после отставки Ксении Разуваевой Фото:

Григорий Гуров, руководитель «Движения первых», может возглавить Федеральное агентство по молодежной политике (Росмолодежь), а его место в «Движении первых» займет Герой России Артур Орлов. Об этом сообщают источники, близкие к администрации президента.

«Кадровые документы могут быть оформлены в ближайшее время», — говорят источники «Ведомостей». Они отмечают, что Гуров — не единственный кандидат на должность, но его опыт делает его наиболее логичным выбором для руководства Росмолодежи.

Должность руководителя Росмолодежи освободилась 14 августа после отставки Ксении Разуваевой, и временно исполняющим обязанности стал Денис Аширов. Окончательное кадровое решение будет принято после подписания соответствующих документов.

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Григорий Гуров, руководитель «Движения первых», может возглавить Федеральное агентство по молодежной политике (Росмолодежь), а его место в «Движении первых» займет Герой России Артур Орлов. Об этом сообщают источники, близкие к администрации президента. «Кадровые документы могут быть оформлены в ближайшее время», — говорят источники «Ведомостей». Они отмечают, что Гуров — не единственный кандидат на должность, но его опыт делает его наиболее логичным выбором для руководства Росмолодежи. Должность руководителя Росмолодежи освободилась 14 августа после отставки Ксении Разуваевой, и временно исполняющим обязанности стал Денис Аширов. Окончательное кадровое решение будет принято после подписания соответствующих документов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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