Стало известно, кто может стать начальником Росмолодежи

«Ведомости»: новым начальником Росмолодежи может стать Григорий Гуров

12 сентября 2024 в 04:49 Размер текста - 17 +

Должность руководителя Росмолодежи освободилась 14 августа после отставки Ксении Разуваевой Фото: Роман Наумов © URA.RU Григорий Гуров, руководитель «Движения первых», может возглавить Федеральное агентство по молодежной политике (Росмолодежь), а его место в «Движении первых» займет Герой России Артур Орлов. Об этом сообщают источники, близкие к администрации президента. «Кадровые документы могут быть оформлены в ближайшее время», — говорят источники «Ведомостей». Они отмечают, что Гуров — не единственный кандидат на должность, но его опыт делает его наиболее логичным выбором для руководства Росмолодежи. Должность руководителя Росмолодежи освободилась 14 августа после отставки Ксении Разуваевой, и временно исполняющим обязанности стал Денис Аширов. Окончательное кадровое решение будет принято после подписания соответствующих документов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Григорий Гуров, руководитель «Движения первых», может возглавить Федеральное агентство по молодежной политике (Росмолодежь), а его место в «Движении первых» займет Герой России Артур Орлов. Об этом сообщают источники, близкие к администрации президента. «Кадровые документы могут быть оформлены в ближайшее время», — говорят источники «Ведомостей». Они отмечают, что Гуров — не единственный кандидат на должность, но его опыт делает его наиболее логичным выбором для руководства Росмолодежи. Должность руководителя Росмолодежи освободилась 14 августа после отставки Ксении Разуваевой, и временно исполняющим обязанности стал Денис Аширов. Окончательное кадровое решение будет принято после подписания соответствующих документов.