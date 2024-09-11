Стало известно, кто может стать начальником Росмолодежи

Григорий Гуров, руководитель «Движения первых», может возглавить Федеральное агентство по молодежной политике (Росмолодежь), а его место в «Движении первых» займет Герой России Артур Орлов. Об этом сообщают источники, близкие к администрации президента.
«Кадровые документы могут быть оформлены в ближайшее время», — говорят источники «Ведомостей». Они отмечают, что Гуров — не единственный кандидат на должность, но его опыт делает его наиболее логичным выбором для руководства Росмолодежи.
Должность руководителя Росмолодежи освободилась 14 августа после отставки Ксении Разуваевой, и временно исполняющим обязанности стал Денис Аширов. Окончательное кадровое решение будет принято после подписания соответствующих документов.
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