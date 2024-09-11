11 сентября 2024

Бойцы, которые дают отпор ВСУ в Курской области, попросили отправить им редкую технику

Бойцам в курское приграничье привезли редкие дроны и технику
© Служба новостей «URA.RU»
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Практические занятия по управлению беспилотными летательными аппаратами, БПЛА. Челябинск , квадрокоптер, бпла, беспилотник, дрон
Беспилотники получили бойцы в зоне СВО Фото:

Российские военнослужащие, отражающие атаки ВСУ в Курской области, попросили беспилотники, без которых невозможно успешно решать боевые задачи в приграничье. Об этом рассказал вице-президент фирмы «Чистая линия» Армен Бениаминов.

«В ходе последнего выхода на контакт с бойцами, которые сражаются с ВСУ в курском приграничье, они попросили редкие беспилотники Mavic и FPV-дроны, которые очень нужны, а также оборудование. Передал беспилотники и новый пикап для военных медиков», — передает телеканал 360.ru слова Бениаминова. Он добавил, что свои посылки компания собирает с учетом реальных запросов военнослужащих.

Ранее для бойцов СВО глава фракции «Единая Россия» в гордуме Екатеринбурга Алексей Вихарев нашел редкие и достаточно дорогие квадрокоптеры Mavic. Из-за небольшого размера дроны этой фирмы можно переносить в фотосумке, некоторые модели благодаря встроенному тепловизору могут быть использованы в ночное время в разведке и в работе пехоты.

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Российские военнослужащие, отражающие атаки ВСУ в Курской области, попросили беспилотники, без которых невозможно успешно решать боевые задачи в приграничье. Об этом рассказал вице-президент фирмы «Чистая линия» Армен Бениаминов. «В ходе последнего выхода на контакт с бойцами, которые сражаются с ВСУ в курском приграничье, они попросили редкие беспилотники Mavic и FPV-дроны, которые очень нужны, а также оборудование. Передал беспилотники и новый пикап для военных медиков», — передает телеканал 360.ru слова Бениаминова. Он добавил, что свои посылки компания собирает с учетом реальных запросов военнослужащих. Ранее для бойцов СВО глава фракции «Единая Россия» в гордуме Екатеринбурга Алексей Вихарев нашел редкие и достаточно дорогие квадрокоптеры Mavic. Из-за небольшого размера дроны этой фирмы можно переносить в фотосумке, некоторые модели благодаря встроенному тепловизору могут быть использованы в ночное время в разведке и в работе пехоты.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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