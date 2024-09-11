Бойцы, которые дают отпор ВСУ в Курской области, попросили отправить им редкую технику

Бойцам в курское приграничье привезли редкие дроны и технику

12 сентября 2024 в 06:06 Размер текста - 17 +

Беспилотники получили бойцы в зоне СВО Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Российские военнослужащие, отражающие атаки ВСУ в Курской области, попросили беспилотники, без которых невозможно успешно решать боевые задачи в приграничье. Об этом рассказал вице-президент фирмы «Чистая линия» Армен Бениаминов. «В ходе последнего выхода на контакт с бойцами, которые сражаются с ВСУ в курском приграничье, они попросили редкие беспилотники Mavic и FPV-дроны, которые очень нужны, а также оборудование. Передал беспилотники и новый пикап для военных медиков», — передает телеканал 360.ru слова Бениаминова. Он добавил, что свои посылки компания собирает с учетом реальных запросов военнослужащих. Ранее для бойцов СВО глава фракции «Единая Россия» в гордуме Екатеринбурга Алексей Вихарев нашел редкие и достаточно дорогие квадрокоптеры Mavic. Из-за небольшого размера дроны этой фирмы можно переносить в фотосумке, некоторые модели благодаря встроенному тепловизору могут быть использованы в ночное время в разведке и в работе пехоты. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Российские военнослужащие, отражающие атаки ВСУ в Курской области, попросили беспилотники, без которых невозможно успешно решать боевые задачи в приграничье. Об этом рассказал вице-президент фирмы «Чистая линия» Армен Бениаминов. «В ходе последнего выхода на контакт с бойцами, которые сражаются с ВСУ в курском приграничье, они попросили редкие беспилотники Mavic и FPV-дроны, которые очень нужны, а также оборудование. Передал беспилотники и новый пикап для военных медиков», — передает телеканал 360.ru слова Бениаминова. Он добавил, что свои посылки компания собирает с учетом реальных запросов военнослужащих. Ранее для бойцов СВО глава фракции «Единая Россия» в гордуме Екатеринбурга Алексей Вихарев нашел редкие и достаточно дорогие квадрокоптеры Mavic. Из-за небольшого размера дроны этой фирмы можно переносить в фотосумке, некоторые модели благодаря встроенному тепловизору могут быть использованы в ночное время в разведке и в работе пехоты.