WSJ: отступление ВСУ из Курской области станет ударом для Украины

12 сентября 2024 в 06:09 Размер текста - 17 +

Страны Запада просят у Киева реалистичных военных планов Фото: U.S. Army / Capt. Russell M. Gordon новость из сюжета В Курской области развернулись бои с ВСУ Российское контрнаступление в Курской области может стать символическим ударом для Киева, подрывая его надежды на успех. Об этом говорится в американской газете Wall Street Journal. «Потеря территорий в Курской области станет символичным ударом для Киева», — отмечается в статье Wall Street Journal. В издании подчеркивают, что успехи российской армии могут нивелировать пропагандистский эффект, на который рассчитывали ВСУ в ходе своей операции. Контрнаступление России приходится на период повышенного напряжения в отношениях между Украиной и ее западными союзниками. Они требуют от Киева разработки реалистичных военных планов, говорится в материале. США требуют от Киева план ударов по России перед снятием ограничений, передает «Национальная служба новостей». Украинский лидер Владимир Зеленский подробно изложил свою стратегию нанесения ударов вглубь России на следующий год, пишет Bloomberg. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Российское контрнаступление в Курской области может стать символическим ударом для Киева, подрывая его надежды на успех. Об этом говорится в американской газете Wall Street Journal. «Потеря территорий в Курской области станет символичным ударом для Киева», — отмечается в статье Wall Street Journal. В издании подчеркивают, что успехи российской армии могут нивелировать пропагандистский эффект, на который рассчитывали ВСУ в ходе своей операции. Контрнаступление России приходится на период повышенного напряжения в отношениях между Украиной и ее западными союзниками. Они требуют от Киева разработки реалистичных военных планов, говорится в материале. США требуют от Киева план ударов по России перед снятием ограничений, передает «Национальная служба новостей». Украинский лидер Владимир Зеленский подробно изложил свою стратегию нанесения ударов вглубь России на следующий год, пишет Bloomberg.