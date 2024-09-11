11 сентября 2024

В Челябинске загорелся двухэтажный коттедж. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пожар на НПО Автоматики. Екатеринбург, мчс, пожар, тушение пожара, чс, возгорание
Причину пожара предстоит установить сотрудникам отделения дознания Фото:

В Челябинске утром 12 сентября в микрорайоне Чурилово загорелся двухэтажный частный дом. На месте работают экстренные службы. Об этом URA.RU сообщает читательница.

«Горит двухэтажный коттедж в Чурилово в поселке Заозерный по улице 4-й Норильский переулок. Огонь очень сильный. Приехали пожарные и скорая», — отмечает URA.RU жительница.

В пресс-службе ГУ МЧС по региону заявили, что огнеборцы оперативно отбили угрозу распространения огня на соседние жилые строения. Открытое горение ликвидировано, пострадавших нет.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Челябинске утром 12 сентября в микрорайоне Чурилово загорелся двухэтажный частный дом. На месте работают экстренные службы. Об этом URA.RU сообщает читательница. «Горит двухэтажный коттедж в Чурилово в поселке Заозерный по улице 4-й Норильский переулок. Огонь очень сильный. Приехали пожарные и скорая», — отмечает URA.RU жительница. В пресс-службе ГУ МЧС по региону заявили, что огнеборцы оперативно отбили угрозу распространения огня на соседние жилые строения. Открытое горение ликвидировано, пострадавших нет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...