Причину пожара предстоит установить сотрудникам отделения дознания
В Челябинске утром 12 сентября в микрорайоне Чурилово загорелся двухэтажный частный дом. На месте работают экстренные службы. Об этом URA.RU сообщает читательница.
«Горит двухэтажный коттедж в Чурилово в поселке Заозерный по улице 4-й Норильский переулок. Огонь очень сильный. Приехали пожарные и скорая», — отмечает URA.RU жительница.
В пресс-службе ГУ МЧС по региону заявили, что огнеборцы оперативно отбили угрозу распространения огня на соседние жилые строения. Открытое горение ликвидировано, пострадавших нет.
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