Депутат Госдумы Андрей Гурулев пробил подвеску своей машины, попав в яму на дороге Мациевская — Краснокаменск в Забайкальском крае. Он пожаловался на состояние «знаменитой дороги» в своем telegram-канале.
«Вот как обслуживают дорогу. Подвеску вырвал, ямы такие, что не объедешь. Не знаю, как вы живете. Знаменитая дорога Мациевская — Краснокаменск <...> На многих препятствиях даже знаки не стоят<...> Я не знаю, кому еще об этом говорить. Когда министерство строительства этим займется?», — сообщил Андрей Гурулев на видео, опубликованном в его telegram-канале.
Ранее стало известно, что в Забайкальском крае из-за паводков были размыты почти 80 километров трасс местного и регионального значения. Их реконструкцию власти планируют завершить до ноября. Эту информацию передает «ОТР».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.