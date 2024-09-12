Депутат ГД Гурулев попал в ДТП во время визита в Забайкальский край. Видео

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Депутат ГД Андрей Гурулев пожаловался на состояние дорог в Забайкальском крае
Депутат ГД Андрей Гурулев пожаловался на состояние дорог в Забайкальском крае Фото:

Депутат Госдумы Андрей Гурулев пробил подвеску своей машины, попав в яму на дороге Мациевская — Краснокаменск в Забайкальском крае. Он пожаловался на состояние «знаменитой дороги» в своем telegram-канале.

«Вот как обслуживают дорогу. Подвеску вырвал, ямы такие, что не объедешь. Не знаю, как вы живете. Знаменитая дорога Мациевская — Краснокаменск <...> На многих препятствиях даже знаки не стоят<...> Я не знаю, кому еще об этом говорить. Когда министерство строительства этим займется?», — сообщил Андрей Гурулев на видео, опубликованном в его telegram-канале. 

Ранее стало известно, что в Забайкальском крае из-за паводков были размыты почти 80 километров трасс местного и регионального значения. Их реконструкцию власти планируют завершить до ноября. Эту информацию передает «ОТР». 

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Депутат Госдумы Андрей Гурулев пробил подвеску своей машины, попав в яму на дороге Мациевская — Краснокаменск в Забайкальском крае. Он пожаловался на состояние «знаменитой дороги» в своем telegram-канале. «Вот как обслуживают дорогу. Подвеску вырвал, ямы такие, что не объедешь. Не знаю, как вы живете. Знаменитая дорога Мациевская — Краснокаменск <...> На многих препятствиях даже знаки не стоят<...> Я не знаю, кому еще об этом говорить. Когда министерство строительства этим займется?», — сообщил Андрей Гурулев на видео, опубликованном в его telegram-канале.  Ранее стало известно, что в Забайкальском крае из-за паводков были размыты почти 80 километров трасс местного и регионального значения. Их реконструкцию власти планируют завершить до ноября. Эту информацию передает «ОТР». 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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