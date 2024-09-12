Экс-сотрудник СБУ: Буданова отстранили от подготовки вторжения в Курскую область

12 сентября 2024 в 08:36 Размер текста - 17 +

Для Кирилла Буданова первостепенным желанием остается занять лидирующее положение в украинской силовой медийной среде Фото: Официальный сайт президента Украины Начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова отстранили от подготовки вторжения в Курскую область, а вместо него медийный вес получил главком ВСУ Александр Сырский. Об этом заявил экс-сотрудник Службы безопасности Украины Василий Прозоров в беседе с журналистом российского издания. «Вторжение в августе 24-го года — это чисто армейская операция, и многочисленные свидетельства говорят о том, что Буданова от этой операции отстранили. И уже Сырский получал свои „медийные плюшки“, если так можно сказать», — цитирует ТАСС слова Прозорова. Прозоров добавил, что для Буданова на первом месте остается необходимость, в принципе, показывать, что он тоже приближает ВСУ к победе. Поэтому его подчиненные проводят вызывающие медийный отклик операции, такие как высадка на Тендровской косе, на Тарханкуте в Крыму или атака на газодобывающие вышки в Черном море. Ранее сообщалось о предположении бывшего главы МВД Украины Юрии Луценко, что Сырского могут отправить в отставку из-за провала украинской армии в Курской области. Луценко считает, что Сырский будет нести ответственность за неудачи в наступлении, которое началось 6 августа и не принесло украинским силам значимых результатов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова отстранили от подготовки вторжения в Курскую область, а вместо него медийный вес получил главком ВСУ Александр Сырский. Об этом заявил экс-сотрудник Службы безопасности Украины Василий Прозоров в беседе с журналистом российского издания. «Вторжение в августе 24-го года — это чисто армейская операция, и многочисленные свидетельства говорят о том, что Буданова от этой операции отстранили. И уже Сырский получал свои „медийные плюшки“, если так можно сказать», — цитирует ТАСС слова Прозорова. Прозоров добавил, что для Буданова на первом месте остается необходимость, в принципе, показывать, что он тоже приближает ВСУ к победе. Поэтому его подчиненные проводят вызывающие медийный отклик операции, такие как высадка на Тендровской косе, на Тарханкуте в Крыму или атака на газодобывающие вышки в Черном море. Ранее сообщалось о предположении бывшего главы МВД Украины Юрии Луценко, что Сырского могут отправить в отставку из-за провала украинской армии в Курской области. Луценко считает, что Сырский будет нести ответственность за неудачи в наступлении, которое началось 6 августа и не принесло украинским силам значимых результатов.