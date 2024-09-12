Экс-сотрудник СБУ: Буданова отстранили от подготовки вторжения в Курскую область

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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, Буданов Кирилл, stock
Для Кирилла Буданова первостепенным желанием остается занять лидирующее положение в украинской силовой медийной среде Фото:

Начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова отстранили от подготовки вторжения в Курскую область, а вместо него медийный вес получил главком ВСУ Александр Сырский. Об этом заявил экс-сотрудник Службы безопасности Украины Василий Прозоров в беседе с журналистом российского издания.

«Вторжение в августе 24-го года — это чисто армейская операция, и многочисленные свидетельства говорят о том, что Буданова от этой операции отстранили. И уже Сырский получал свои „медийные плюшки“, если так можно сказать», — цитирует ТАСС слова Прозорова.

Прозоров добавил, что для Буданова на первом месте остается необходимость, в принципе, показывать, что он тоже приближает ВСУ к победе. Поэтому его подчиненные проводят вызывающие медийный отклик операции, такие как высадка на Тендровской косе, на Тарханкуте в Крыму или атака на газодобывающие вышки в Черном море.

Ранее сообщалось о предположении бывшего главы МВД Украины Юрии Луценко, что Сырского могут отправить в отставку из-за провала украинской армии в Курской области. Луценко считает, что Сырский будет нести ответственность за неудачи в наступлении, которое началось 6 августа и не принесло украинским силам значимых результатов.

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Начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова отстранили от подготовки вторжения в Курскую область, а вместо него медийный вес получил главком ВСУ Александр Сырский. Об этом заявил экс-сотрудник Службы безопасности Украины Василий Прозоров в беседе с журналистом российского издания. «Вторжение в августе 24-го года — это чисто армейская операция, и многочисленные свидетельства говорят о том, что Буданова от этой операции отстранили. И уже Сырский получал свои „медийные плюшки“, если так можно сказать», — цитирует ТАСС слова Прозорова. Прозоров добавил, что для Буданова на первом месте остается необходимость, в принципе, показывать, что он тоже приближает ВСУ к победе. Поэтому его подчиненные проводят вызывающие медийный отклик операции, такие как высадка на Тендровской косе, на Тарханкуте в Крыму или атака на газодобывающие вышки в Черном море. Ранее сообщалось о предположении бывшего главы МВД Украины Юрии Луценко, что Сырского могут отправить в отставку из-за провала украинской армии в Курской области. Луценко считает, что Сырский будет нести ответственность за неудачи в наступлении, которое началось 6 августа и не принесло украинским силам значимых результатов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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