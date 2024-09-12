Алаудинов раскрыл потери ВСУ в Курской области

Алаудинов: ВСУ потеряли семь тысяч бойцов в Суджанском районе Курской области
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Потери ВСУ в Суджанском районе Курской области составили семь тысяч бойцов, сообщил командир "Ахмата" Апти Алаудинов
Потери ВСУ в Суджанском районе Курской области составили семь тысяч бойцов, сообщил командир "Ахмата" Апти Алаудинов Фото:
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Потери ВСУ в Суджанском районе (Курская область) составили семь тысяч бойцов с момента вторжения украинской армии в регион. Об этом сообщил командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов.

«Считается, что противник понес потери около семь тысяч человек только на нашем участке [Суджанский район]», — заявил Апти Алаудинов в беседе с ТАСС. Командир «Ахмата» уточнил, что такие потери ВСУ понесли с момента начала вторжения в Курскую область.

Ранее пресс-служба Минобороны РФ сообщила, что украинская армия потеряла 12 тысяч бойцов за время нападения на российские территории. Эту информацию передает 360.ru.

Также Алаудинов заявлял, что из-за больших потерь из Курской области отвели иностранных наемников Украины. Он подчеркнул, что российские военные перестали фиксировать наемников в регионе. Об этом пишет RT.

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Потери ВСУ в Суджанском районе (Курская область) составили семь тысяч бойцов с момента вторжения украинской армии в регион. Об этом сообщил командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов. «Считается, что противник понес потери около семь тысяч человек только на нашем участке [Суджанский район]», — заявил Апти Алаудинов в беседе с ТАСС. Командир «Ахмата» уточнил, что такие потери ВСУ понесли с момента начала вторжения в Курскую область. Ранее пресс-служба Минобороны РФ сообщила, что украинская армия потеряла 12 тысяч бойцов за время нападения на российские территории. Эту информацию передает 360.ru. Также Алаудинов заявлял, что из-за больших потерь из Курской области отвели иностранных наемников Украины. Он подчеркнул, что российские военные перестали фиксировать наемников в регионе. Об этом пишет RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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