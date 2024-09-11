Алаудинов назвал причину побега иностранных наемников из Курской области

Алаудинов: Киев вывел иностранцев из Курской области в связи с потерями
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ВСУ терпят большие потери в Курской области, заявил Алаудинов
ВСУ терпят большие потери в Курской области, заявил Алаудинов Фото:
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

Иностранные наемники ВСУ покинули Курскую область из-за значительных потерь в бою. Об этом рассказал командир спецназа «Ахмат», замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ, генерал-майор Апти Алаудинов.

«Иностранцы вместе с ВСУ тоже понесли очень серьезные потери, мы фиксируем, что иностранцев отсюда уже оттянули на данный момент», — передает слова Алаудинова РИА Новости. Он добавил, что в настоящее время иностранцев в регионе не наблюдается, остается только личный состав вооруженных сил Украины.

Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов 20 августа сообщал, что среди иностранных наемников ВСУ в Курской области находятся военнослужащие НАТО. Также в регион прибыли около 120 грузинских бойцов. Журналист Руслан Осташко опубликовал видео, на которых грузинские наемники позируют в лесу и ведут огонь из миномета, демонстрируя шевроны с грузинским флагом, передает 360.ru.

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Иностранные наемники ВСУ покинули Курскую область из-за значительных потерь в бою. Об этом рассказал командир спецназа «Ахмат», замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ, генерал-майор Апти Алаудинов. «Иностранцы вместе с ВСУ тоже понесли очень серьезные потери, мы фиксируем, что иностранцев отсюда уже оттянули на данный момент», — передает слова Алаудинова РИА Новости. Он добавил, что в настоящее время иностранцев в регионе не наблюдается, остается только личный состав вооруженных сил Украины. Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов 20 августа сообщал, что среди иностранных наемников ВСУ в Курской области находятся военнослужащие НАТО. Также в регион прибыли около 120 грузинских бойцов. Журналист Руслан Осташко опубликовал видео, на которых грузинские наемники позируют в лесу и ведут огонь из миномета, демонстрируя шевроны с грузинским флагом, передает 360.ru.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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