Алаудинов назвал причину побега иностранных наемников из Курской области

Иностранные наемники ВСУ покинули Курскую область из-за значительных потерь в бою. Об этом рассказал командир спецназа «Ахмат», замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ, генерал-майор Апти Алаудинов.
«Иностранцы вместе с ВСУ тоже понесли очень серьезные потери, мы фиксируем, что иностранцев отсюда уже оттянули на данный момент», — передает слова Алаудинова РИА Новости. Он добавил, что в настоящее время иностранцев в регионе не наблюдается, остается только личный состав вооруженных сил Украины.
Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов 20 августа сообщал, что среди иностранных наемников ВСУ в Курской области находятся военнослужащие НАТО. Также в регион прибыли около 120 грузинских бойцов. Журналист Руслан Осташко опубликовал видео, на которых грузинские наемники позируют в лесу и ведут огонь из миномета, демонстрируя шевроны с грузинским флагом, передает 360.ru.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.