11 сентября 2024

Ракетные комплексы с челябинским двигателем прикрывают военных СВО с воздуха. Видео

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ЗРК способна работать в самостоятельном режиме
ЗРК способна работать в самостоятельном режиме Фото:

Зенитные ракетные комплексы «Тор-М2» с двигателями завода «ЧТЗ-Уралтрак» из Челябинска прикрывают военнослужащих спецоперации с воздуха. Рассказ бойца с позывным «Красный привели» в пресс-службе Минобороны РФ.

«Целей сбивали много. В основном сбивали беспилотники. Соображали баллистику. Правда, сбить не успели: „Бук“ опередил нас. Дня три-четыре назад выезжали. Нам дали ЦУ, нашли сразу цель, минуты две-три посопровождали, дали пуск и сбили. Она летала над нашей пехотой», — рассказал замначальника расчета группировки «Запад».

С 2016 года ЗРК поставляется в войска в усовершенствованной версии «Тор-М2». Система самостоятельно контролирует воздушное пространство, захватывая воздушные цели.

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Зенитные ракетные комплексы «Тор-М2» с двигателями завода «ЧТЗ-Уралтрак» из Челябинска прикрывают военнослужащих спецоперации с воздуха. Рассказ бойца с позывным «Красный привели» в пресс-службе Минобороны РФ. «Целей сбивали много. В основном сбивали беспилотники. Соображали баллистику. Правда, сбить не успели: „Бук“ опередил нас. Дня три-четыре назад выезжали. Нам дали ЦУ, нашли сразу цель, минуты две-три посопровождали, дали пуск и сбили. Она летала над нашей пехотой», — рассказал замначальника расчета группировки «Запад». С 2016 года ЗРК поставляется в войска в усовершенствованной версии «Тор-М2». Система самостоятельно контролирует воздушное пространство, захватывая воздушные цели.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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