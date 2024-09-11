Зенитные ракетные комплексы «Тор-М2» с двигателями завода «ЧТЗ-Уралтрак» из Челябинска прикрывают военнослужащих спецоперации с воздуха. Рассказ бойца с позывным «Красный привели» в пресс-службе Минобороны РФ.
«Целей сбивали много. В основном сбивали беспилотники. Соображали баллистику. Правда, сбить не успели: „Бук“ опередил нас. Дня три-четыре назад выезжали. Нам дали ЦУ, нашли сразу цель, минуты две-три посопровождали, дали пуск и сбили. Она летала над нашей пехотой», — рассказал замначальника расчета группировки «Запад».
С 2016 года ЗРК поставляется в войска в усовершенствованной версии «Тор-М2». Система самостоятельно контролирует воздушное пространство, захватывая воздушные цели.
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