11 сентября 2024

Вооруженные силовики оцепили общежитие в Кольцово

В Екатеринбурге полицейские приехали ловить мигрантов в общежитии
© Служба новостей «URA.RU»
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Коммунарка. Москва, автозак, мигранты, полиция, гастарбайтеры, полицейский рейд
Пойманных иностранцев увезли в отдел полиции (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге ранним утром 12 сентября вооруженные силовики оцепили общежитие на ул. Спутников, 11 (микрорайон Кольцово). Там проводили операцию по поиску нелегальных мигрантов, рассказали URA.RU в отделении по связям со СМИ УМВД.

«По данному адресу полицией Екатеринбурга проводились профилактические мероприятия по выявлению и пресечению нарушений миграционного законодательства», — пояснили в ведомстве. Количество иностранцев, которых увезли в отдел полиции, пока не раскрывается.

Ранее силовики провели облаву на стройке в поселке Горный Щит. Всего было задержано 20 иностранцев, которых, вероятнее всего, ждет депортация. Операцию проводили сотрудники полиции из миграционной службы.

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В Екатеринбурге ранним утром 12 сентября вооруженные силовики оцепили общежитие на ул. Спутников, 11 (микрорайон Кольцово). Там проводили операцию по поиску нелегальных мигрантов, рассказали URA.RU в отделении по связям со СМИ УМВД. «По данному адресу полицией Екатеринбурга проводились профилактические мероприятия по выявлению и пресечению нарушений миграционного законодательства», — пояснили в ведомстве. Количество иностранцев, которых увезли в отдел полиции, пока не раскрывается. Ранее силовики провели облаву на стройке в поселке Горный Щит. Всего было задержано 20 иностранцев, которых, вероятнее всего, ждет депортация. Операцию проводили сотрудники полиции из миграционной службы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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