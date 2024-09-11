Происшествия Вооруженные силовики оцепили общежитие в Кольцово В Екатеринбурге полицейские приехали ловить мигрантов в общежитии 12 сентября 2024 в 09:47 Размер текста - 17 + Пойманных иностранцев увезли в отдел полиции (архивное фото) Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Екатеринбурге ранним утром 12 сентября вооруженные силовики оцепили общежитие на ул. Спутников, 11 (микрорайон Кольцово). Там проводили операцию по поиску нелегальных мигрантов, рассказали URA.RU в отделении по связям со СМИ УМВД. «По данному адресу полицией Екатеринбурга проводились профилактические мероприятия по выявлению и пресечению нарушений миграционного законодательства», — пояснили в ведомстве. Количество иностранцев, которых увезли в отдел полиции, пока не раскрывается. Ранее силовики провели облаву на стройке в поселке Горный Щит. Всего было задержано 20 иностранцев, которых, вероятнее всего, ждет депортация. Операцию проводили сотрудники полиции из миграционной службы. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В Екатеринбурге ранним утром 12 сентября вооруженные силовики оцепили общежитие на ул. Спутников, 11 (микрорайон Кольцово). Там проводили операцию по поиску нелегальных мигрантов, рассказали URA.RU в отделении по связям со СМИ УМВД. «По данному адресу полицией Екатеринбурга проводились профилактические мероприятия по выявлению и пресечению нарушений миграционного законодательства», — пояснили в ведомстве. Количество иностранцев, которых увезли в отдел полиции, пока не раскрывается. Ранее силовики провели облаву на стройке в поселке Горный Щит. Всего было задержано 20 иностранцев, которых, вероятнее всего, ждет депортация. Операцию проводили сотрудники полиции из миграционной службы. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям