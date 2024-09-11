Вооруженные силовики оцепили общежитие в Кольцово

В Екатеринбурге ранним утром 12 сентября вооруженные силовики оцепили общежитие на ул. Спутников, 11 (микрорайон Кольцово). Там проводили операцию по поиску нелегальных мигрантов, рассказали URA.RU в отделении по связям со СМИ УМВД.
«По данному адресу полицией Екатеринбурга проводились профилактические мероприятия по выявлению и пресечению нарушений миграционного законодательства», — пояснили в ведомстве. Количество иностранцев, которых увезли в отдел полиции, пока не раскрывается.
Ранее силовики провели облаву на стройке в поселке Горный Щит. Всего было задержано 20 иностранцев, которых, вероятнее всего, ждет депортация. Операцию проводили сотрудники полиции из миграционной службы.
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