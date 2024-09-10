На стройке в поселке Горный Щит силовики провели облаву на мигрантов. Было задержано 20 иностранцев, которых, вероятнее всего, ждет депортация. Об этом URA.RU рассказал источник.
«Во время мероприятия 9 сентября задержано 20 человек. Вскоре их, вероятно, ожидает депортация — за нарушение правил пребывания в РФ», — сказал собеседник. Операцию проводили силовики из миграционной службы. Иностранных рабочих колонной направили в автобус, который их доставил в отдел полиции.
Ранее полицейские провели рейд по поимке нелегальных мигрантов возле склада Ozon в Екатеринбурге. Под подозрение попали более 50 человек. Среди них приезжие из СНГ и африканцы.
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