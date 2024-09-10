10 сентября 2024

На стройке под Екатеринбургом люди в масках провели облаву на мигрантов. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Челябинск, мигранты, нелегалы, проверка документов, омон
В ходе операции силовики задержали 20 человек (архивное фото) Фото:

На стройке в поселке Горный Щит силовики провели облаву на мигрантов. Было задержано 20 иностранцев, которых, вероятнее всего, ждет депортация. Об этом URA.RU рассказал источник.

«Во время мероприятия 9 сентября задержано 20 человек. Вскоре их, вероятно, ожидает депортация — за нарушение правил пребывания в РФ», — сказал собеседник. Операцию проводили силовики из миграционной службы. Иностранных рабочих колонной направили в автобус, который их доставил в отдел полиции.

Ранее полицейские провели рейд по поимке нелегальных мигрантов возле склада Ozon в Екатеринбурге. Под подозрение попали более 50 человек. Среди них приезжие из СНГ и африканцы.

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На стройке в поселке Горный Щит силовики провели облаву на мигрантов. Было задержано 20 иностранцев, которых, вероятнее всего, ждет депортация. Об этом URA.RU рассказал источник. «Во время мероприятия 9 сентября задержано 20 человек. Вскоре их, вероятно, ожидает депортация — за нарушение правил пребывания в РФ», — сказал собеседник. Операцию проводили силовики из миграционной службы. Иностранных рабочих колонной направили в автобус, который их доставил в отдел полиции. Ранее полицейские провели рейд по поимке нелегальных мигрантов возле склада Ozon в Екатеринбурге. Под подозрение попали более 50 человек. Среди них приезжие из СНГ и африканцы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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