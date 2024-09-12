Россиян предупредили о серьезном росте цен на бензин

Доцент Щербаченко: литр бензина на заправках РФ подорожает из-за теплой погоды
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Алексей Текслер и Леонид Михельсон на открытии АЗС НОВАТЭК. Челябинская область. Копейск, бензин, заправка, бензозаправка, аи-95, азс, бензоколонка, аи-92, заправочный пистолет, дт
К ноябрю-декабрю, с приближением холодов, ожидается снижение спроса на топливо Фото:

В октябре ожидается повышение цен на бензин в России от одного до трех рублей за литр. По прогнозам доцента Финансового университета при Правительстве РФ Петра Щербаченко, повышение цен связано с сезонным ростом спроса на бензин в сентябре, вызванным теплой погодой. Однако в октябре, с наступлением холодов, спрос на бензин может снизиться, что может сдержать дальнейший рост цен.

«Теплая погода в сентябре может поддерживать высокий уровень спроса на бензин, что, в свою очередь, способствует росту цен. Если в октябре погода ухудшится и спрос снизится, это может сдержать дальнейший рост цен», — сообщает Газета.ru со ссылкой на слова Щербаченко. Он отметил, что сетевые заправочные станции могут сдерживать повышение цен, чтобы не потерять клиентов.

Экономист также прогнозирует, что после окончания сезона отпусков, с середины сентября, спрос на бензин будет постепенно снижаться, а к ноябрю-декабрю ожидается дальнейшее снижение потребления топлива из-за сокращения объемов перевозок.

Ранее сообщалось, что Правительство РФ продлило запрет на экспорт бензина до конца августа, чтобы избежать дефицита на внутреннем рынке во время сезонного спроса и плановых ремонтов на НПЗ. Данное решение не распространяется на поставки по межправительственным соглашениям, включая страны ЕАЭС, а также на топливо для личного пользования и гуманитарной помощи.

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В октябре ожидается повышение цен на бензин в России от одного до трех рублей за литр. По прогнозам доцента Финансового университета при Правительстве РФ Петра Щербаченко, повышение цен связано с сезонным ростом спроса на бензин в сентябре, вызванным теплой погодой. Однако в октябре, с наступлением холодов, спрос на бензин может снизиться, что может сдержать дальнейший рост цен. «Теплая погода в сентябре может поддерживать высокий уровень спроса на бензин, что, в свою очередь, способствует росту цен. Если в октябре погода ухудшится и спрос снизится, это может сдержать дальнейший рост цен», — сообщает Газета.ru со ссылкой на слова Щербаченко. Он отметил, что сетевые заправочные станции могут сдерживать повышение цен, чтобы не потерять клиентов. Экономист также прогнозирует, что после окончания сезона отпусков, с середины сентября, спрос на бензин будет постепенно снижаться, а к ноябрю-декабрю ожидается дальнейшее снижение потребления топлива из-за сокращения объемов перевозок. Ранее сообщалось, что Правительство РФ продлило запрет на экспорт бензина до конца августа, чтобы избежать дефицита на внутреннем рынке во время сезонного спроса и плановых ремонтов на НПЗ. Данное решение не распространяется на поставки по межправительственным соглашениям, включая страны ЕАЭС, а также на топливо для личного пользования и гуманитарной помощи.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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