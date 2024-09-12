Россиян предупредили о серьезном росте цен на бензин

Доцент Щербаченко: литр бензина на заправках РФ подорожает из-за теплой погоды

12 сентября 2024 в 10:16 Размер текста - 17 +

К ноябрю-декабрю, с приближением холодов, ожидается снижение спроса на топливо Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В октябре ожидается повышение цен на бензин в России от одного до трех рублей за литр. По прогнозам доцента Финансового университета при Правительстве РФ Петра Щербаченко, повышение цен связано с сезонным ростом спроса на бензин в сентябре, вызванным теплой погодой. Однако в октябре, с наступлением холодов, спрос на бензин может снизиться, что может сдержать дальнейший рост цен. «Теплая погода в сентябре может поддерживать высокий уровень спроса на бензин, что, в свою очередь, способствует росту цен. Если в октябре погода ухудшится и спрос снизится, это может сдержать дальнейший рост цен», — сообщает Газета.ru со ссылкой на слова Щербаченко. Он отметил, что сетевые заправочные станции могут сдерживать повышение цен, чтобы не потерять клиентов. Экономист также прогнозирует, что после окончания сезона отпусков, с середины сентября, спрос на бензин будет постепенно снижаться, а к ноябрю-декабрю ожидается дальнейшее снижение потребления топлива из-за сокращения объемов перевозок. Ранее сообщалось, что Правительство РФ продлило запрет на экспорт бензина до конца августа, чтобы избежать дефицита на внутреннем рынке во время сезонного спроса и плановых ремонтов на НПЗ. Данное решение не распространяется на поставки по межправительственным соглашениям, включая страны ЕАЭС, а также на топливо для личного пользования и гуманитарной помощи. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В октябре ожидается повышение цен на бензин в России от одного до трех рублей за литр. По прогнозам доцента Финансового университета при Правительстве РФ Петра Щербаченко, повышение цен связано с сезонным ростом спроса на бензин в сентябре, вызванным теплой погодой. Однако в октябре, с наступлением холодов, спрос на бензин может снизиться, что может сдержать дальнейший рост цен. «Теплая погода в сентябре может поддерживать высокий уровень спроса на бензин, что, в свою очередь, способствует росту цен. Если в октябре погода ухудшится и спрос снизится, это может сдержать дальнейший рост цен», — сообщает Газета.ru со ссылкой на слова Щербаченко. Он отметил, что сетевые заправочные станции могут сдерживать повышение цен, чтобы не потерять клиентов. Экономист также прогнозирует, что после окончания сезона отпусков, с середины сентября, спрос на бензин будет постепенно снижаться, а к ноябрю-декабрю ожидается дальнейшее снижение потребления топлива из-за сокращения объемов перевозок. Ранее сообщалось, что Правительство РФ продлило запрет на экспорт бензина до конца августа, чтобы избежать дефицита на внутреннем рынке во время сезонного спроса и плановых ремонтов на НПЗ. Данное решение не распространяется на поставки по межправительственным соглашениям, включая страны ЕАЭС, а также на топливо для личного пользования и гуманитарной помощи.