11 сентября 2024

В Челябинской области ФСБ пресекла утечку секретных данных в силовых структурах

© Служба новостей «URA.RU»
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ФСБ, учения. Челябинск, фсб, силовики, оружие, антитеррористические учения, контр-террористическая операция, чекисты
Челябинское УФСБ на постоянной основе проводит мероприятия по обеспечению защиты гостайны Фото:

Сотрудники УФСБ по Челябинской области пресекли утечку данных, составляющих государственную тайну в подразделении одного из правоохранительных органов региона. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства, начальник подразделения допустил в режимное помещение лиц, не имеющих для этого доступа. Ему повезло, что никто не стал пользоваться возможностью для получения данных.

«Выявлено, что сотрудники правоохранительного органа имели потенциальную возможность ознакомления с секретными документами, имеющих особое государственное значение. В действиях должностного лица усматривались отдельные признаки преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 283 УК РФ. Но проведенная проверка фактов ознакомления с вышеуказанными сведениями другими лицами, в том числе не имеющими допуска к государственной тайне, не выявила», — сообщили URA.RU в пресс-службе УФСБ по региону.

После произошедшего начальнику подразделения объявлено официальное предостережение. В случае, если ситуация, когда он допускает лиц без доступа к секретным данным, повторится — он будет привлечен к уголовной ответственности.

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Сотрудники УФСБ по Челябинской области пресекли утечку данных, составляющих государственную тайну в подразделении одного из правоохранительных органов региона. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства, начальник подразделения допустил в режимное помещение лиц, не имеющих для этого доступа. Ему повезло, что никто не стал пользоваться возможностью для получения данных. «Выявлено, что сотрудники правоохранительного органа имели потенциальную возможность ознакомления с секретными документами, имеющих особое государственное значение. В действиях должностного лица усматривались отдельные признаки преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 283 УК РФ. Но проведенная проверка фактов ознакомления с вышеуказанными сведениями другими лицами, в том числе не имеющими допуска к государственной тайне, не выявила», — сообщили URA.RU в пресс-службе УФСБ по региону. После произошедшего начальнику подразделения объявлено официальное предостережение. В случае, если ситуация, когда он допускает лиц без доступа к секретным данным, повторится — он будет привлечен к уголовной ответственности.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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