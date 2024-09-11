В Челябинской области ФСБ пресекла утечку секретных данных в силовых структурах

12 сентября 2024 в 09:58 Размер текста - 17 +

Челябинское УФСБ на постоянной основе проводит мероприятия по обеспечению защиты гостайны Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Сотрудники УФСБ по Челябинской области пресекли утечку данных, составляющих государственную тайну в подразделении одного из правоохранительных органов региона. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства, начальник подразделения допустил в режимное помещение лиц, не имеющих для этого доступа. Ему повезло, что никто не стал пользоваться возможностью для получения данных. «Выявлено, что сотрудники правоохранительного органа имели потенциальную возможность ознакомления с секретными документами, имеющих особое государственное значение. В действиях должностного лица усматривались отдельные признаки преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 283 УК РФ. Но проведенная проверка фактов ознакомления с вышеуказанными сведениями другими лицами, в том числе не имеющими допуска к государственной тайне, не выявила», — сообщили URA.RU в пресс-службе УФСБ по региону. После произошедшего начальнику подразделения объявлено официальное предостережение. В случае, если ситуация, когда он допускает лиц без доступа к секретным данным, повторится — он будет привлечен к уголовной ответственности. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Сотрудники УФСБ по Челябинской области пресекли утечку данных, составляющих государственную тайну в подразделении одного из правоохранительных органов региона. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства, начальник подразделения допустил в режимное помещение лиц, не имеющих для этого доступа. Ему повезло, что никто не стал пользоваться возможностью для получения данных. «Выявлено, что сотрудники правоохранительного органа имели потенциальную возможность ознакомления с секретными документами, имеющих особое государственное значение. В действиях должностного лица усматривались отдельные признаки преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 283 УК РФ. Но проведенная проверка фактов ознакомления с вышеуказанными сведениями другими лицами, в том числе не имеющими допуска к государственной тайне, не выявила», — сообщили URA.RU в пресс-службе УФСБ по региону. После произошедшего начальнику подразделения объявлено официальное предостережение. В случае, если ситуация, когда он допускает лиц без доступа к секретным данным, повторится — он будет привлечен к уголовной ответственности.