США хотят сделать так, чтобы Турция и Россия перестали доверять друг другу

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США хотят нарушить торговые отношения России и Турции с помощью санкций, сообщил политический аналитик Мехмет Перинчек
США хотят нарушить торговые отношения России и Турции с помощью санкций, сообщил политический аналитик Мехмет Перинчек Фото:

США используют санкции, наложенные на Россию, чтобы надавить на Турцию и испортить отношения Анкары с Москвой. Об этом сообщил турецкий историк и политический аналитик Мехмет Перинчек.

«США использовали санкции против России как оружие против стран, которые имеют торговые отношения с Москвой <...> США активно используют это оружие против Турции, так как Россия является одним из основных торговых партнеров Анкары», — заявил Мехмет Перинчек в беседе с РИА Новости. Он добавил, что западные санкции не оказали должного влияния на Россию, поэтому через эти ограничения Запад стремится надавить на торговых партнеров Москвы: Турцию, Индию, Китай и Азербайджан, некоторые европейские страны.

Также, по данным издания, США пригрозили Турции санкциями в том случае, если она не прекратит экспортировать в Россию американские товары и технологии. Однако диписточник из Анкары заявлял изданию, что страна не участвует в процессе обхода санкций Запада против РФ.

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США используют санкции, наложенные на Россию, чтобы надавить на Турцию и испортить отношения Анкары с Москвой. Об этом сообщил турецкий историк и политический аналитик Мехмет Перинчек. «США использовали санкции против России как оружие против стран, которые имеют торговые отношения с Москвой <...> США активно используют это оружие против Турции, так как Россия является одним из основных торговых партнеров Анкары», — заявил Мехмет Перинчек в беседе с РИА Новости. Он добавил, что западные санкции не оказали должного влияния на Россию, поэтому через эти ограничения Запад стремится надавить на торговых партнеров Москвы: Турцию, Индию, Китай и Азербайджан, некоторые европейские страны. Также, по данным издания, США пригрозили Турции санкциями в том случае, если она не прекратит экспортировать в Россию американские товары и технологии. Однако диписточник из Анкары заявлял изданию, что страна не участвует в процессе обхода санкций Запада против РФ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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