В поселке Гончарка (Троицкий район Челябинской области) ночью с 11 на 12 сентября в квартире 85-летней женщины рухнула плита перекрытия между первым этажом и подвалом. За несколько минут до падения стены пенсионерку забрала дочь.
«Перед обрушением 85-летняя хозяйка квартиры позвонила родственникам и рассказала, что стены ходят ходуном. Буквально за несколько минут до того, как все рухнуло, пожилую троичанку забрала дочь», — сообщает газета «Вперед» со ссылкой на источник.
Причины обрушения пока неизвестны. На месте работают МЧС, сотрудники мэрии и оперативных служб.
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