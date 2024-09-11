11 сентября 2024

В квартире челябинской пенсионерки рухнула стена. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Взрыв газа в жилом доме в г. Балашиха. Москва, мчс, последствия взрыва, скорая помощь
Причины обрушения плиты пока неизвестны Фото:

В поселке Гончарка (Троицкий район Челябинской области) ночью с 11 на 12 сентября в квартире 85-летней женщины рухнула плита перекрытия между первым этажом и подвалом. За несколько минут до падения стены пенсионерку забрала дочь.

«Перед обрушением 85-летняя хозяйка квартиры позвонила родственникам и рассказала, что стены ходят ходуном. Буквально за несколько минут до того, как все рухнуло, пожилую троичанку забрала дочь», — сообщает газета «Вперед» со ссылкой на источник.

Причины обрушения пока неизвестны. На месте работают МЧС, сотрудники мэрии и оперативных служб.

Стена обрушилась спустя пару минут после ухода пенсионерки из дома
Стена обрушилась спустя пару минут после ухода пенсионерки из дома

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В поселке Гончарка (Троицкий район Челябинской области) ночью с 11 на 12 сентября в квартире 85-летней женщины рухнула плита перекрытия между первым этажом и подвалом. За несколько минут до падения стены пенсионерку забрала дочь. «Перед обрушением 85-летняя хозяйка квартиры позвонила родственникам и рассказала, что стены ходят ходуном. Буквально за несколько минут до того, как все рухнуло, пожилую троичанку забрала дочь», — сообщает газета «Вперед» со ссылкой на источник. Причины обрушения пока неизвестны. На месте работают МЧС, сотрудники мэрии и оперативных служб.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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