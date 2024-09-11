Екатеринбуржца, подстрелившего криминального авторитета, отказались судить

12 сентября 2024 в 11:39 Размер текста - 17 +

Инцидент с участием авторитета произошел в 2022 году (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Свердловский областной суд отказался рассматривать апелляционную жалобу Александра Магеровского, осужденного за покушение на убийство криминального авторитета Эдуарда Гаврилова, известного в узких кругах по прозвищам Эдик Косой или Малай. Информацию URA.RU подтвердили в инстанции. «У адвоката Магеровского были замечания на протокол суда первой инстанции, поэтому в облсуде дело сняли с рассмотрения. Его передали в суд первой инстанции для рассмотрения судом указанных замечаний», — объяснили в областном суде. Потасовка с участием Магеровского и Малая произошла утром 28 апреля 2022 года возле бара «Алиби» в Екатеринбурге. Причины конфликта между оппонентами неизвестны. По версии обвинения, Александр вытащил пистолет и открыл стрельбу. Одна резиновая пуля попала в голову Гаврилову, еще две — в ногу и живот. После этого Магеровского задержали. Ему вменили хулиганство с применением оружия и покушение на убийство. Затем суд исключил из обвинения первую статью и назначил ему самый минимум — шесть лет колонии. Малай известен своим буйным нравом. По неофициальным данным, он предоставлял силовой ресурс и лично участвовал в уличных боях и поджогах в интересах ОПГ «Синие». Его считают одним из ближайших соратников авторитета Андрея Трофимова (Трофа). Эдик Косой был судим по нескольким статьям Уголовного кодекса РФ. Он вернулся из Москвы в Екатеринбурге в прошлом году и якобы собирает бойцов, чтобы вернуть былое влияние. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Свердловский областной суд отказался рассматривать апелляционную жалобу Александра Магеровского, осужденного за покушение на убийство криминального авторитета Эдуарда Гаврилова, известного в узких кругах по прозвищам Эдик Косой или Малай. Информацию URA.RU подтвердили в инстанции. «У адвоката Магеровского были замечания на протокол суда первой инстанции, поэтому в облсуде дело сняли с рассмотрения. Его передали в суд первой инстанции для рассмотрения судом указанных замечаний», — объяснили в областном суде. Потасовка с участием Магеровского и Малая произошла утром 28 апреля 2022 года возле бара «Алиби» в Екатеринбурге. Причины конфликта между оппонентами неизвестны. По версии обвинения, Александр вытащил пистолет и открыл стрельбу. Одна резиновая пуля попала в голову Гаврилову, еще две — в ногу и живот. После этого Магеровского задержали. Ему вменили хулиганство с применением оружия и покушение на убийство. Затем суд исключил из обвинения первую статью и назначил ему самый минимум — шесть лет колонии. Малай известен своим буйным нравом. По неофициальным данным, он предоставлял силовой ресурс и лично участвовал в уличных боях и поджогах в интересах ОПГ «Синие». Его считают одним из ближайших соратников авторитета Андрея Трофимова (Трофа). Эдик Косой был судим по нескольким статьям Уголовного кодекса РФ. Он вернулся из Москвы в Екатеринбурге в прошлом году и якобы собирает бойцов, чтобы вернуть былое влияние.