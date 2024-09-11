В Миассе Челябинской области по улице Набережной возведут новый жилой комплекс. Его построят и введут в эксплуатацию к первому кварталу 2025 года. Застройщиком объекта является компания «Би ай ди групп», сообщается на сайте о недвижимости.
«В Миассе Челябинской области постоят новый жилой комплекс. Его планируется ввести в эксплуатацию к первому кварталу 2025 года. Застройщик объекта — компания „Би ай ди групп“», — сообщается на сайте единой информационной системы жилищного строительства (ЕИСЖС).
Общая площадь трехэтажного комплекса составит 800 квадратных метров. В здании будет 12 квартир, единственный подьезд, десять гостевых мест для парковки. Высота потолков составит 2,7-3,9 метров. При этом квартиры продаются в черновой отделке.
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