11 сентября 2024

Новый ЖК в курортном челябинском городе построят в начале 2025 года. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Трехэтажный ЖК введут в эксплуатацию к первому кварталу 2025 года
Трехэтажный ЖК введут в эксплуатацию к первому кварталу 2025 года Фото:

В Миассе Челябинской области по улице Набережной возведут новый жилой комплекс. Его построят и введут в эксплуатацию к первому кварталу 2025 года. Застройщиком объекта является компания «Би ай ди групп», сообщается на сайте о недвижимости.

«В Миассе Челябинской области постоят новый жилой комплекс. Его планируется ввести в эксплуатацию к первому кварталу 2025 года. Застройщик объекта — компания „Би ай ди групп“», — сообщается на сайте единой информационной системы жилищного строительства (ЕИСЖС).

Общая площадь трехэтажного комплекса составит 800 квадратных метров. В здании будет 12 квартир, единственный подьезд, десять гостевых мест для парковки. Высота потолков составит 2,7-3,9 метров. При этом квартиры продаются в черновой отделке.

Общая площадь дома по улице Набережной в Миассе составит 799 квадратных метров
Общая площадь дома по улице Набережной в Миассе составит 799 квадратных метров
Фото:

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В Миассе Челябинской области по улице Набережной возведут новый жилой комплекс. Его построят и введут в эксплуатацию к первому кварталу 2025 года. Застройщиком объекта является компания «Би ай ди групп», сообщается на сайте о недвижимости. «В Миассе Челябинской области постоят новый жилой комплекс. Его планируется ввести в эксплуатацию к первому кварталу 2025 года. Застройщик объекта — компания „Би ай ди групп“», — сообщается на сайте единой информационной системы жилищного строительства (ЕИСЖС). Общая площадь трехэтажного комплекса составит 800 квадратных метров. В здании будет 12 квартир, единственный подьезд, десять гостевых мест для парковки. Высота потолков составит 2,7-3,9 метров. При этом квартиры продаются в черновой отделке.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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