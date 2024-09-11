В Екатеринбурге мигрант изнасиловал 11-летнюю девочку

В Екатеринбурге 20-летний гражданин Таджикистана надругался над 11-летней девочкой (она тоже из Таджикистана). Силовикам удалось задержать мужчину. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к следствию.
«Инцидент произошел еще в марте в Железнодорожном районе города. Мужчина был в квартире со школьницей один», — сказал собеседник агентства. По словам другого источника, пострадавшая жила с обидчиком в одной квартире.
В России подозреваемый находится нелегально. Суд отправил обвиняемого под стражу до 4 ноября. Официальных комментариев от свердловских силовых структур нет.
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