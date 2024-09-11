11 сентября 2024

В Екатеринбурге мигрант изнасиловал 11-летнюю девочку

© Служба новостей «URA.RU»
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День Флага России. Курган, полиция, мвд россии
Полицейские задержали предполагаемого насильника Фото:

В Екатеринбурге 20-летний гражданин Таджикистана надругался над 11-летней девочкой (она тоже из Таджикистана). Силовикам удалось задержать мужчину. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к следствию.

«Инцидент произошел еще в марте в Железнодорожном районе города. Мужчина был в квартире со школьницей один», — сказал собеседник агентства. По словам другого источника, пострадавшая жила с обидчиком в одной квартире.

В России подозреваемый находится нелегально. Суд отправил обвиняемого под стражу до 4 ноября. Официальных комментариев от свердловских силовых структур нет.

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В Екатеринбурге 20-летний гражданин Таджикистана надругался над 11-летней девочкой (она тоже из Таджикистана). Силовикам удалось задержать мужчину. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к следствию. «Инцидент произошел еще в марте в Железнодорожном районе города. Мужчина был в квартире со школьницей один», — сказал собеседник агентства. По словам другого источника, пострадавшая жила с обидчиком в одной квартире. В России подозреваемый находится нелегально. Суд отправил обвиняемого под стражу до 4 ноября. Официальных комментариев от свердловских силовых структур нет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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