Общество В Екатеринбурге мигрант изнасиловал 11-летнюю девочку 12 сентября 2024 в 12:20 Размер текста - 17 + Полицейские задержали предполагаемого насильника Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Екатеринбурге 20-летний гражданин Таджикистана надругался над 11-летней девочкой (она тоже из Таджикистана). Силовикам удалось задержать мужчину. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к следствию. «Инцидент произошел еще в марте в Железнодорожном районе города. Мужчина был в квартире со школьницей один», — сказал собеседник агентства. По словам другого источника, пострадавшая жила с обидчиком в одной квартире. В России подозреваемый находится нелегально. Суд отправил обвиняемого под стражу до 4 ноября. Официальных комментариев от свердловских силовых структур нет. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В Екатеринбурге 20-летний гражданин Таджикистана надругался над 11-летней девочкой (она тоже из Таджикистана). Силовикам удалось задержать мужчину. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к следствию. «Инцидент произошел еще в марте в Железнодорожном районе города. Мужчина был в квартире со школьницей один», — сказал собеседник агентства. По словам другого источника, пострадавшая жила с обидчиком в одной квартире. В России подозреваемый находится нелегально. Суд отправил обвиняемого под стражу до 4 ноября. Официальных комментариев от свердловских силовых структур нет. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям