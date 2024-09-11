11 сентября 2024

Челябинцы раскупили все билеты на концерт Элвина Грея

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Концерт состоится в одном из домов культуры Челябинска
Концерт состоится в одном из домов культуры Челябинска Фото:

В Челябинске все билеты на концерт исполнителя Элвина Грея (настоящее имя — Радик Юльякшин) раскуплены за полмесяца до его приезда. Об этом сообщают 12 сентября на сайте городских зрелищных касс (ГЗК).

«Свободных мест нет», — указано на сайте. Концерт запланирован на 28 и 29 сентября.

Сам певец родом из Уфы. Юльякшин за свою 20-летнию карьеру получил звания заслуженного артиста Башкортостана и Татарстана. В среднем билеты на его концерт достигают 1500 рублей.

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В Челябинске все билеты на концерт исполнителя Элвина Грея (настоящее имя — Радик Юльякшин) раскуплены за полмесяца до его приезда. Об этом сообщают 12 сентября на сайте городских зрелищных касс (ГЗК). «Свободных мест нет», — указано на сайте. Концерт запланирован на 28 и 29 сентября. Сам певец родом из Уфы. Юльякшин за свою 20-летнию карьеру получил звания заслуженного артиста Башкортостана и Татарстана. В среднем билеты на его концерт достигают 1500 рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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