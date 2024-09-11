11 сентября 2024

Аналитики назвали вакансии в ХМАО с самой жесткой конкуренцией

В ХМАО резко выросла конкуренция среди медиков и работников страховых компаний
© Служба новостей «URA.RU»
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Югорчане стали чаще искать работу в сфере страхования
Югорчане стали чаще искать работу в сфере страхования Фото:

В Ханты-Мансийском автономном округе больше всего выросла конкуренция среди сотрудников сферы страхования и в медицине. За месяц число югорчан, которые ищут работу в отраслях, увеличилось примерно на 15%.

«Количество резюме в разрезе профобласти „Страхование“, по сравнению с предыдущим месяцем, выросло на 18%», — следует из статистики HeadHunter. В сфере медицины и фармацевтики сотрудников, ищущих работу, стало больше на 15%.

Аналогично высокая конкуренция наблюдается среди ученых и работников отрасли образования (+13%). В сферах искусства, развлечения и массмедиа число резюме по округу выросло на 11%. Напротив перестали искать работу югорчане в гостинично-ресторанном и туристическом бизнесе — число свободных специалистов сократилось на 7%.

Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО упала средняя зарплата. В августе югорские компании были готовы платить сотрудникам почти на 2% меньше, чем месяцем ранее.

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В Ханты-Мансийском автономном округе больше всего выросла конкуренция среди сотрудников сферы страхования и в медицине. За месяц число югорчан, которые ищут работу в отраслях, увеличилось примерно на 15%. «Количество резюме в разрезе профобласти „Страхование“, по сравнению с предыдущим месяцем, выросло на 18%», — следует из статистики HeadHunter. В сфере медицины и фармацевтики сотрудников, ищущих работу, стало больше на 15%. Аналогично высокая конкуренция наблюдается среди ученых и работников отрасли образования (+13%). В сферах искусства, развлечения и массмедиа число резюме по округу выросло на 11%. Напротив перестали искать работу югорчане в гостинично-ресторанном и туристическом бизнесе — число свободных специалистов сократилось на 7%. Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО упала средняя зарплата. В августе югорские компании были готовы платить сотрудникам почти на 2% меньше, чем месяцем ранее.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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