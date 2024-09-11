11 сентября 2024

В Екатеринбурге экстренно эвакуировали школу. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Учебная пожарная эвакуация в школах Екатеринбурга, гимназия, школьная форма, школа, школьники, образование, школьное образование
В учреждении сработала пожарная тревога Фото:

В Екатеринбурге днем 12 сентября на Новой Сортировке эвакуировали учеников школы №147. Об этом рассказал очевидец.

«Эвакуация в школе №147 Екатеринбурга. Всех учеников вывели», — передает telegram-канал «Безумный Екб» слова собеседника.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в образовательное учреждение. Там пояснили, что в здании случайно сработала пожарная сигнализация.

Фото:

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В Екатеринбурге днем 12 сентября на Новой Сортировке эвакуировали учеников школы №147. Об этом рассказал очевидец. «Эвакуация в школе №147 Екатеринбурга. Всех учеников вывели», — передает telegram-канал «Безумный Екб» слова собеседника. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в образовательное учреждение. Там пояснили, что в здании случайно сработала пожарная сигнализация.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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