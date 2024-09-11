Происшествия В Екатеринбурге экстренно эвакуировали школу. Фото 12 сентября 2024 в 12:38 Размер текста - 17 + В учреждении сработала пожарная тревога Фото: Анна Майорова © URA.RU В Екатеринбурге днем 12 сентября на Новой Сортировке эвакуировали учеников школы №147. Об этом рассказал очевидец. «Эвакуация в школе №147 Екатеринбурга. Всех учеников вывели», — передает telegram-канал «Безумный Екб» слова собеседника. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в образовательное учреждение. Там пояснили, что в здании случайно сработала пожарная сигнализация. telegram-канал «Безумный Екб» Фото: Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В Екатеринбурге днем 12 сентября на Новой Сортировке эвакуировали учеников школы №147. Об этом рассказал очевидец. «Эвакуация в школе №147 Екатеринбурга. Всех учеников вывели», — передает telegram-канал «Безумный Екб» слова собеседника. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в образовательное учреждение. Там пояснили, что в здании случайно сработала пожарная сигнализация. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям