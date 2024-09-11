В учреждении сработала пожарная тревога
В Екатеринбурге днем 12 сентября на Новой Сортировке эвакуировали учеников школы №147. Об этом рассказал очевидец.
«Эвакуация в школе №147 Екатеринбурга. Всех учеников вывели», — передает telegram-канал «Безумный Екб» слова собеседника.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в образовательное учреждение. Там пояснили, что в здании случайно сработала пожарная сигнализация.
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