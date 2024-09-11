11 сентября 2024

Дефицит бюджета Тюменской области вырос почти на 20 миллиардов рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Дефицит бюджета составил 63,5 миллиарда рублей
Дефицит бюджета составил 63,5 миллиарда рублей Фото:

Дефицит бюджета Тюменской области вырос на 19,8 миллиардов рублей и составил 63,5 миллиарда. Решение об изменении параметров бюджета приняли на заседании облдумы. 

«Внести в закон Тюменской области „Об областном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов“ следующие изменения. Размер дефицита бюджета изменить с 43,6 миллиарда рублей на 63,5 миллиарда», — такое решение приняли на заседании.

Ранее URA.RU писало, что с начала года госдолг Тюменской области вырос на 778 млн рублей. По данным на 1 августа, он составил 9,2 млрд рублей.

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Дефицит бюджета Тюменской области вырос на 19,8 миллиардов рублей и составил 63,5 миллиарда. Решение об изменении параметров бюджета приняли на заседании облдумы.  «Внести в закон Тюменской области „Об областном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов“ следующие изменения. Размер дефицита бюджета изменить с 43,6 миллиарда рублей на 63,5 миллиарда», — такое решение приняли на заседании. Ранее URA.RU писало, что с начала года госдолг Тюменской области вырос на 778 млн рублей. По данным на 1 августа, он составил 9,2 млрд рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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