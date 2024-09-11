Дефицит бюджета Тюменской области вырос почти на 20 миллиардов рублей

Дефицит бюджета составил 63,5 миллиарда рублей
Дефицит бюджета Тюменской области вырос на 19,8 миллиардов рублей и составил 63,5 миллиарда. Решение об изменении параметров бюджета приняли на заседании облдумы.
«Внести в закон Тюменской области „Об областном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов“ следующие изменения. Размер дефицита бюджета изменить с 43,6 миллиарда рублей на 63,5 миллиарда», — такое решение приняли на заседании.
Ранее URA.RU писало, что с начала года госдолг Тюменской области вырос на 778 млн рублей. По данным на 1 августа, он составил 9,2 млрд рублей.
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