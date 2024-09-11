11 сентября 2024

Останки мамонта и печать князя Меншикова из музеев ХМАО покажут в Санкт-Петербурге

В Президентскую библиотеку привезут позвонок мамонта и княжескую печать из ХМАО
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В президентской библиотеке выставят останки мамонта из музея ХМАО
В президентской библиотеке выставят останки мамонта из музея ХМАО Фото:

Позвонок мамонта и печать соратника царя Петра I князя Александра Меншикова из музеев ХМАО покажут в Президентской библиотеке Санкт-Петербурга. На выставке также будут и другие югорские экспонаты исторического наследия, сообщил окружной депкульт на своем сайте.

«Жители и гости Санкт-Петербурга смогут увидеть наиболее ценные и яркие музейные „сокровища“. Позвонок мамонта, пробитый копьем человека, жившего на территории округа 13,5 тыс. лет назад; печать сподвижника Петра I Александра Даниловича Меншикова; коллекция археологических предметов из Березовского городища XVII-XVIII вв.; олимпийские медали югорских спортсменов и многое другое», — следует из сообщения.

Выставка откроется в Президентской библиотеке имени Бориса Ельцина в Санкт-Петербурге. Она продлится до середины декабря.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей ХМАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Позвонок мамонта и печать соратника царя Петра I князя Александра Меншикова из музеев ХМАО покажут в Президентской библиотеке Санкт-Петербурга. На выставке также будут и другие югорские экспонаты исторического наследия, сообщил окружной депкульт на своем сайте. «Жители и гости Санкт-Петербурга смогут увидеть наиболее ценные и яркие музейные „сокровища“. Позвонок мамонта, пробитый копьем человека, жившего на территории округа 13,5 тыс. лет назад; печать сподвижника Петра I Александра Даниловича Меншикова; коллекция археологических предметов из Березовского городища XVII-XVIII вв.; олимпийские медали югорских спортсменов и многое другое», — следует из сообщения. Выставка откроется в Президентской библиотеке имени Бориса Ельцина в Санкт-Петербурге. Она продлится до середины декабря.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...