Останки мамонта и печать князя Меншикова из музеев ХМАО покажут в Санкт-Петербурге

Позвонок мамонта и печать соратника царя Петра I князя Александра Меншикова из музеев ХМАО покажут в Президентской библиотеке Санкт-Петербурга. На выставке также будут и другие югорские экспонаты исторического наследия, сообщил окружной депкульт на своем сайте.
«Жители и гости Санкт-Петербурга смогут увидеть наиболее ценные и яркие музейные „сокровища“. Позвонок мамонта, пробитый копьем человека, жившего на территории округа 13,5 тыс. лет назад; печать сподвижника Петра I Александра Даниловича Меншикова; коллекция археологических предметов из Березовского городища XVII-XVIII вв.; олимпийские медали югорских спортсменов и многое другое», — следует из сообщения.
Выставка откроется в Президентской библиотеке имени Бориса Ельцина в Санкт-Петербурге. Она продлится до середины декабря.
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