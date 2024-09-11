Почему в Челябинске вновь взлетели цены на съемное жилье

В Челябинске в августе 2024 года рекордно выросли цены на съемное жилье. По сравнению с июлем арендные «однушки» подорожали больше всего — на 16,6%. Вместо покупки своей квартиры, которая стала недоступна для многих семей, челябинцы арендуют жилплощадь, сообщается на сайте о недвижимости.
«В августе в Челябинске сильно подорожало съемное жилье. Однокомнатные квартиры выросли в цене на 16,6% до 27 тысяч 227 рублей, двухкомнатные — на 9% до 34 тысяч рублей, трехкомнатные на 7,8% до 43 тысяч рублей», — сообщается на сайте о недвижимости «Мир квартир».
В целом по России на данный момент дешевле всего снимать квартиру в Белгороде. Там снять недорогую «однушку» можно за 15 тысяч 517 рублей в месяц, двухкомнатное жилье — за 19 тысяч рублей в месяц, трехкомнатное — за 24 тысячи 205 рублей в месяц. Самый дорогой город в России — Москва. В среднем однокомнатные квартиры там сдаются за 52 тысячи 461 рублей в месяц, «двушки» — за 64 тысячи 999 рублей в месяц, «трешки» — за 74 тысячи 996 рублей в месяц.
Аналитики отмечают, в Челябинске за август аренда квартир подорожала больше, чем за весь второй квартал. По России в сегменте съемного жилья спрос вырос, а предложение сократилось: однокомнатных квартир на рынке стало меньше на 26%, двухкомнатных — на 18%, трехкомнатных — на 8%. Аналитики ожидают продолжения и усиления данной тенденции. В этом году динамика арендных ставок за третий квартал, которая обычно и так высока из-за сезонного роста спроса, может побить все рекорды.
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