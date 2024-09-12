Самолет, летевший в Тюмень, срочно сел в Челябинске из-за больного пассажира

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Самолет приземлился на запасной аэродром в Челябинске
Самолет приземлился на запасной аэродром в Челябинске Фото:

Самолет авиакомпании «ЮТэйр», летевший из Еревана в Тюмень, срочно приземлился в Челябинске из-за больного пассажира. Об этом сообщается в telegram-канале AVIAINCIDENT. 

«Экипаж объявил сигнал срочности из-за больного пассажира на борту. КВС принял решение следовать на запасной аэродром Челябинск (Баландино). <...> Рейс UTA876, маршрут Ереван-Тюмень. Эксплуатант: авиакомпания „ЮТэйр“», — указано в сообщении.

Ранее URA.RU писало, что в Тюмени самолет авиакомпании «Победа» ушел на второй круг. Инцидент произошел 10 сентября в аэропорту Рощино.

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Самолет авиакомпании «ЮТэйр», летевший из Еревана в Тюмень, срочно приземлился в Челябинске из-за больного пассажира. Об этом сообщается в telegram-канале AVIAINCIDENT.  «Экипаж объявил сигнал срочности из-за больного пассажира на борту. КВС принял решение следовать на запасной аэродром Челябинск (Баландино). <...> Рейс UTA876, маршрут Ереван-Тюмень. Эксплуатант: авиакомпания „ЮТэйр“», — указано в сообщении. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени самолет авиакомпании «Победа» ушел на второй круг. Инцидент произошел 10 сентября в аэропорту Рощино.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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