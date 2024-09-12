ЦБ назвал дату, когда российские банки начнут работу с цифровым рублем

ЦБ: российские банки обяжут работать с цифровым рублем с 1 июля 2025 года

12 сентября 2024 в 13:37 Размер текста - 17 +

Цифровой рубль нельзя украсть, сообщали в Центробанке Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Крупные российские банки должны будут предоставлять возможность проводить операции с цифровым рублем с 1 июля 2025 года. Об этом сообщили в Центробанке. Новость по теме Зачем нужен цифровой рубль, и чем он отличается от безналичного расчета. Видео «Крупнейшие российские банки к 1 июля 2025 года должны будут обеспечить клиентам возможность проводить операции с цифровыми рублями», — рассказал регулятор. Информация опубликована на сайте ЦБ. Кроме того, предлагается обязать компании с выручкой более 30 млн рублей начать принимать цифровые деньги также с 1 июля 2025 года. Цифровой рубль равноценен привычным эквивалентам. При этом все операции контролируются ЦБ. Цифровой рубль нельзя будет передавать, его нельзя украсть, объяснял регулятор. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Крупные российские банки должны будут предоставлять возможность проводить операции с цифровым рублем с 1 июля 2025 года. Об этом сообщили в Центробанке. «Крупнейшие российские банки к 1 июля 2025 года должны будут обеспечить клиентам возможность проводить операции с цифровыми рублями», — рассказал регулятор. Информация опубликована на сайте ЦБ. Кроме того, предлагается обязать компании с выручкой более 30 млн рублей начать принимать цифровые деньги также с 1 июля 2025 года. Цифровой рубль равноценен привычным эквивалентам. При этом все операции контролируются ЦБ. Цифровой рубль нельзя будет передавать, его нельзя украсть, объяснял регулятор.