ЦБ назвал дату, когда российские банки начнут работу с цифровым рублем

ЦБ: российские банки обяжут работать с цифровым рублем с 1 июля 2025 года
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Цифровой рубль нельзя украсть, сообщали в Центробанке Фото:

Крупные российские банки должны будут предоставлять возможность проводить операции с цифровым рублем с 1 июля 2025 года. Об этом сообщили в Центробанке.

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«Крупнейшие российские банки к 1 июля 2025 года должны будут обеспечить клиентам возможность проводить операции с цифровыми рублями», — рассказал регулятор. Информация опубликована на сайте ЦБ. Кроме того, предлагается обязать компании с выручкой более 30 млн рублей начать принимать цифровые деньги также с 1 июля 2025 года.

Цифровой рубль равноценен привычным эквивалентам. При этом все операции контролируются ЦБ. Цифровой рубль нельзя будет передавать, его нельзя украсть, объяснял регулятор.

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Крупные российские банки должны будут предоставлять возможность проводить операции с цифровым рублем с 1 июля 2025 года. Об этом сообщили в Центробанке. «Крупнейшие российские банки к 1 июля 2025 года должны будут обеспечить клиентам возможность проводить операции с цифровыми рублями», — рассказал регулятор. Информация опубликована на сайте ЦБ. Кроме того, предлагается обязать компании с выручкой более 30 млн рублей начать принимать цифровые деньги также с 1 июля 2025 года. Цифровой рубль равноценен привычным эквивалентам. При этом все операции контролируются ЦБ. Цифровой рубль нельзя будет передавать, его нельзя украсть, объяснял регулятор.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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