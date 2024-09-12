ЦБ назвал дату, когда российские банки начнут работу с цифровым рублем

Крупные российские банки должны будут предоставлять возможность проводить операции с цифровым рублем с 1 июля 2025 года. Об этом сообщили в Центробанке.
«Крупнейшие российские банки к 1 июля 2025 года должны будут обеспечить клиентам возможность проводить операции с цифровыми рублями», — рассказал регулятор. Информация опубликована на сайте ЦБ. Кроме того, предлагается обязать компании с выручкой более 30 млн рублей начать принимать цифровые деньги также с 1 июля 2025 года.
Цифровой рубль равноценен привычным эквивалентам. При этом все операции контролируются ЦБ. Цифровой рубль нельзя будет передавать, его нельзя украсть, объяснял регулятор.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.