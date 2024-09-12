«Жил небом и ушел на небо»: как екатеринбуржцы прощались с летчиком-героем Родобольским. Фото

Сестра Героя России Родобольского попала в реанимацию после вести о смерти брата

12 сентября 2024 в 16:48 Размер текста - 17 +

Игорь Родобольский скончался на 65-м году жизни Фото: Илья Московец © URA.RU В Екатеринбурге простились с Героем России Игорем Родобольским — самым титулованным офицером страны, который имеет непревзойденное количество боевых наград. Легендарного летчика похоронили на Широкореченском кладбище в Аллее славы. Отдать последнюю дань полковнику собрались представители власти, сослуживцы, общественники, а также родные ему люди. Какими словами провожали в последний путь уникального аса и в чем заключался секрет его мастерства, — в репортаже URA.RU. Семья Проститься с героем из разных уголков России, и не только приехала вся его семья — жена, дочь, сын и внук — Игорь Олегович Родобольский-младший. Из Минска (Родобольский-старший родился в Белоруссии, — прим.ред.) прилетели двоюродный брат и дядя летчика Виктор Полесов. Должна была быть на похоронах и родная сестра полковника Жанна, но из-за обрушившегося горя она попала в реанимацию. Новость по теме За его голову объявляли награду: каким был Игорь Родобольский. Видео «Прилетела накануне в Екатеринбург из Геленджика, ей стало плохо, забрала реанимация, сейчас она в институте кардиологии. Врачи не пустили ее на похороны, запретили», — объяснил Полесов URA.RU. Сам он планировал встретиться с племянником в октябре — тот с сестрой собирался прилететь в Белоруссию. Но встреча вышла совсем иной. «Я учил тебя ходить, маленького, годовалого. Я писал тебе письма в Афганистан, в Кандагар — „бей гадов!“. Много было ситуаций, когда мы могли потерять тебя, нашу гордость. Как в песне поется: „Думай прежде о родине, а потом о себе“ — вот так ты и жил, дорогой Игорь. И наша белорусская земля тоже потеряла героя. Мы помним тебя и гордимся тобой», — обратился к племяннику Виктор Полесов. Когда на экране под песню Олега Газманова появились фотографии Игоря Родобольского, его сын Олег не смог сдержать слез и вышел из зала. Члены семьи Игоря Родобольского приехали из разных городов и даже стран Фото: Илья Московец © URA.RU Опыт «Очень обидно, что человек, который многократно рисковал своей жизнью, спас сотни людей, неоднократно возвращался на свой аэродром на изрешеченном вертолете, смог обойти все капканы смерти, которые выставляла она во время военных действий, ушел от нас в цветущем возрасте. Что сейчас такое 64 года? Жить и жить, работать и работать», — сказал экс-мэр Екатеринбурга Аркадий Чернецкий. Он был знаком с Родобольским 20 лет. «Опыт полковника Родобольского во многом сегодня предопределяет эффективность действий наших летчиков на специальной военной операции. Я думаю, что и те тактические приемы, которые он использовал, и просто эпизоды его жизни войдут в антологию, в учебники для вертолетчиков нашей страны. И те подвиги, которые сегодня совершают наши пилоты на Украине, основываются на том, как воевали летчики во время афганской и чеченской войны, и в первую очередь на том, как воевал Родобольский», — уверен Чернецкий. Аркадий Чернецкий был знаком с Рободольским 20 лет Фото: Илья Московец © URA.RU Легенда О мастерстве Родобольского слагают легенды. Как рассказывала одна из его знакомых, он «словно ангел спускался с неба на вертолете» и забирал своих ребят из самого пекла. «Они подлетали со стороны скалы, находясь в поле невидимости для противника, резко осуществляли подскок, подсаживались. Противник не успевал на них среагировать, а они успевали выполнить свою задачу — высадить или забрать кого-то и уйти. Это прежде всего мастерство. Но и каждый герой — это везение. Знаете, как у нас, у военных: мы все атеисты до первого выстрела. Все под Богом ходим», — сказал корреспонденту другой Герой России Сергей Воронин. Вместе с Родобольским он объехал десятки городов, где герои выступали перед школьниками и рассказывали о службе. Воронин признался, что немного ревновал, потому что все внимание детей было захвачено рассказами летчика-аса. Герой России Сергей Воронин участвовал вместе с Родобольским в патриотических проектах Фото: Илья Московец © URA.RU Прочность «Как-то, сидя в одной компании, я попросил его: „Расскажи, что ты там делал“. Он приводил такие примеры, что у меня волосы дыбом вставали! Он любил говорить так: существуют два понятия — запас прочности и предел прочности. И главное — понять между ними разницу, и эту грань не нарушать. И он эксплуатировал свои вертолеты на таком уровне, что машина стонала, уже будучи на пределе прочности. Говорил: „Мне было жалко ее, но она вывозила меня и тех, кого я спасал“. Он был специалистом экстра-класса, был летчиком от Бога», — сказал корреспонденту Вадим Просянкин, ветеран специального подразделения «Альфа» ФСБ России. Герой РФ Олег Касков тоже не раз пересекался с Родобольским на патриотических мероприятиях, где они общались с молодежью. «Было приятно видеть глаза школьников, студентов, которые были шокированы тем, что он рассказывал. Это был не Бэтмен какой-то выдуманный, а реальный человек, который прошел Афганистан, Камбоджу, Северный Кавказ, которого подбивали не раз. А он долетал и спасал очень много людей, 300 человек спас. Вы только представьте себе — 300 судеб, чьи-то сыновья, отцы, мужья. Ему при жизни можно было поставить золотой памятник», — высказался герой-танкист. Прощание проходило в Доме офицеров Центрального военного округа Фото: Илья Московец © URA.RU Небо Начальник екатеринбургского авиационно-спортивного клуба ДОСААФ генерал-майор Александр Ковалев знал Родобольского с давних пор. Будучи замкомандующего 5-й армии ВВС и ПВО, он однажды вместе с летчиком оказался в составе комиссии, которая расследование крушение вертолета в Чечне. «Родобольский был экспертом, высказал мысль, которая легла в основу всего расследования. Он посмотрел, поднял все документы, которые оформляются перед вылетом и заявил, что причина крушения — перегруз. Сказал, что в горах с таким грузом не летают», — вспоминал Ковалев. «Помню, 9 мая после празднования Дня Победы мы с ним в парадной форме прошлись немного по центру, и потом он отправился домой. Он настолько был простой парень, что без служебного автомобиля, без такси просто сел в трамвай и спокойно поехал. Не было в нем чванства, спеси, кичливости. Очень любил свою профессию, очень любил о ней рассказывать. Он жил небом и ушел на небо», — добавил Просянкин, руководитель «Ассоциации Альфа-Урал». Игоря Родобольского не стало 8 сентября. Он скончался в больнице Екатеринбурга в возрасте 64 лет: сказались пережитые тревоги минувших лет. Его имя внесено внесено Министерством обороны в Книгу рекордов Вооруженных Сил РФ: такого количества боевых наград, как у него, нет ни у одного военнослужащего страны. Героя РФ хоронили с воинскими почестями Фото: Илья Московец © URA.RU На прощании собралось очень много людей Фото: Илья Московец © URA.RU Был губернатор Евгений Куйвашев,. Фото: Илья Московец © URA.RU … министр образования Юрий Биктуганов,. Фото: Илья Московец © URA.RU … министр физической культуры и спорта Леонид Рапопорт Фото: Илья Московец © URA.RU Почтить память Героя РФ пришел и мэр города Алексей Орлов Фото: Илья Московец © URA.RU После прощания было отпевание, похоронили летчика на Широкореченском кладбище Фото: Илья Московец © URA.RU Гроб с телом героя сопровождал почетный эскорт Фото: Илья Московец © URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге простились с Героем России Игорем Родобольским — самым титулованным офицером страны, который имеет непревзойденное количество боевых наград. Легендарного летчика похоронили на Широкореченском кладбище в Аллее славы. Отдать последнюю дань полковнику собрались представители власти, сослуживцы, общественники, а также родные ему люди. Какими словами провожали в последний путь уникального аса и в чем заключался секрет его мастерства, — в репортаже URA.RU. Проститься с героем из разных уголков России, и не только приехала вся его семья — жена, дочь, сын и внук — Игорь Олегович Родобольский-младший. Из Минска (Родобольский-старший родился в Белоруссии, — прим.ред.) прилетели двоюродный брат и дядя летчика Виктор Полесов. Должна была быть на похоронах и родная сестра полковника Жанна, но из-за обрушившегося горя она попала в реанимацию. «Прилетела накануне в Екатеринбург из Геленджика, ей стало плохо, забрала реанимация, сейчас она в институте кардиологии. Врачи не пустили ее на похороны, запретили», — объяснил Полесов URA.RU. Сам он планировал встретиться с племянником в октябре — тот с сестрой собирался прилететь в Белоруссию. Но встреча вышла совсем иной. «Я учил тебя ходить, маленького, годовалого. Я писал тебе письма в Афганистан, в Кандагар — „бей гадов!“. Много было ситуаций, когда мы могли потерять тебя, нашу гордость. Как в песне поется: „Думай прежде о родине, а потом о себе“ — вот так ты и жил, дорогой Игорь. И наша белорусская земля тоже потеряла героя. Мы помним тебя и гордимся тобой», — обратился к племяннику Виктор Полесов. Когда на экране под песню Олега Газманова появились фотографии Игоря Родобольского, его сын Олег не смог сдержать слез и вышел из зала. «Очень обидно, что человек, который многократно рисковал своей жизнью, спас сотни людей, неоднократно возвращался на свой аэродром на изрешеченном вертолете, смог обойти все капканы смерти, которые выставляла она во время военных действий, ушел от нас в цветущем возрасте. Что сейчас такое 64 года? Жить и жить, работать и работать», — сказал экс-мэр Екатеринбурга Аркадий Чернецкий. Он был знаком с Родобольским 20 лет. «Опыт полковника Родобольского во многом сегодня предопределяет эффективность действий наших летчиков на специальной военной операции. Я думаю, что и те тактические приемы, которые он использовал, и просто эпизоды его жизни войдут в антологию, в учебники для вертолетчиков нашей страны. И те подвиги, которые сегодня совершают наши пилоты на Украине, основываются на том, как воевали летчики во время афганской и чеченской войны, и в первую очередь на том, как воевал Родобольский», — уверен Чернецкий. О мастерстве Родобольского слагают легенды. Как рассказывала одна из его знакомых, он «словно ангел спускался с неба на вертолете» и забирал своих ребят из самого пекла. «Они подлетали со стороны скалы, находясь в поле невидимости для противника, резко осуществляли подскок, подсаживались. Противник не успевал на них среагировать, а они успевали выполнить свою задачу — высадить или забрать кого-то и уйти. Это прежде всего мастерство. Но и каждый герой — это везение. Знаете, как у нас, у военных: мы все атеисты до первого выстрела. Все под Богом ходим», — сказал корреспонденту другой Герой России Сергей Воронин. Вместе с Родобольским он объехал десятки городов, где герои выступали перед школьниками и рассказывали о службе. Воронин признался, что немного ревновал, потому что все внимание детей было захвачено рассказами летчика-аса. «Как-то, сидя в одной компании, я попросил его: „Расскажи, что ты там делал“. Он приводил такие примеры, что у меня волосы дыбом вставали! Он любил говорить так: существуют два понятия — запас прочности и предел прочности. И главное — понять между ними разницу, и эту грань не нарушать. И он эксплуатировал свои вертолеты на таком уровне, что машина стонала, уже будучи на пределе прочности. Говорил: „Мне было жалко ее, но она вывозила меня и тех, кого я спасал“. Он был специалистом экстра-класса, был летчиком от Бога», — сказал корреспонденту Вадим Просянкин, ветеран специального подразделения «Альфа» ФСБ России. Герой РФ Олег Касков тоже не раз пересекался с Родобольским на патриотических мероприятиях, где они общались с молодежью. «Было приятно видеть глаза школьников, студентов, которые были шокированы тем, что он рассказывал. Это был не Бэтмен какой-то выдуманный, а реальный человек, который прошел Афганистан, Камбоджу, Северный Кавказ, которого подбивали не раз. А он долетал и спасал очень много людей, 300 человек спас. Вы только представьте себе — 300 судеб, чьи-то сыновья, отцы, мужья. Ему при жизни можно было поставить золотой памятник», — высказался герой-танкист. Начальник екатеринбургского авиационно-спортивного клуба ДОСААФ генерал-майор Александр Ковалев знал Родобольского с давних пор. Будучи замкомандующего 5-й армии ВВС и ПВО, он однажды вместе с летчиком оказался в составе комиссии, которая расследование крушение вертолета в Чечне. «Родобольский был экспертом, высказал мысль, которая легла в основу всего расследования. Он посмотрел, поднял все документы, которые оформляются перед вылетом и заявил, что причина крушения — перегруз. Сказал, что в горах с таким грузом не летают», — вспоминал Ковалев. «Помню, 9 мая после празднования Дня Победы мы с ним в парадной форме прошлись немного по центру, и потом он отправился домой. Он настолько был простой парень, что без служебного автомобиля, без такси просто сел в трамвай и спокойно поехал. Не было в нем чванства, спеси, кичливости. Очень любил свою профессию, очень любил о ней рассказывать. Он жил небом и ушел на небо», — добавил Просянкин, руководитель «Ассоциации Альфа-Урал». Игоря Родобольского не стало 8 сентября. Он скончался в больнице Екатеринбурга в возрасте 64 лет: сказались пережитые тревоги минувших лет. Его имя внесено внесено Министерством обороны в Книгу рекордов Вооруженных Сил РФ: такого количества боевых наград, как у него, нет ни у одного военнослужащего страны.