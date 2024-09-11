В районе ХМАО временно запретили рыбалку

В Березовском районе ХМАО на месяц запретили вылов рыбы из реки Северная Сосьва. Запрет связан со снижением уровня воды в реке. Об этом сообщила администрация района на своем сайте.
«На 4 сентября уровень в реке Северная Сосьва по гидропосту Березово составлял 568 см, а на 5 сентября — 539 см. В связи с чем наступает запрет для добычи (вылова) всех видов водных биоресурсов в реке Северная Сосьва (с протоками) на участке от устья реки Каркасья до поселка Березово», — следует из сообщения.
Ограничение продлится 30 суток. Оно действует со дня понижения уровня воды в реке Северная Сосьва ниже отметки 550 см по гидропосту Березово.
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