11 сентября 2024

В районе ХМАО временно запретили рыбалку

В Березовском районе ХМАО ввели запрет на рыбалку в реке Северная Сосьва
© Служба новостей «URA.RU»
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Запрет на рыбалку в реке Северная Сосьва продлится месяц
Запрет на рыбалку в реке Северная Сосьва продлится месяц Фото:

В Березовском районе ХМАО на месяц запретили вылов рыбы из реки Северная Сосьва. Запрет связан со снижением уровня воды в реке. Об этом сообщила администрация района на своем сайте.

«На 4 сентября уровень в реке Северная Сосьва по гидропосту Березово составлял 568 см, а на 5 сентября — 539 см. В связи с чем наступает запрет для добычи (вылова) всех видов водных биоресурсов в реке Северная Сосьва (с протоками) на участке от устья реки Каркасья до поселка Березово», — следует из сообщения.

Ограничение продлится 30 суток. Оно действует со дня понижения уровня воды в реке Северная Сосьва ниже отметки 550 см по гидропосту Березово.

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В Березовском районе ХМАО на месяц запретили вылов рыбы из реки Северная Сосьва. Запрет связан со снижением уровня воды в реке. Об этом сообщила администрация района на своем сайте. «На 4 сентября уровень в реке Северная Сосьва по гидропосту Березово составлял 568 см, а на 5 сентября — 539 см. В связи с чем наступает запрет для добычи (вылова) всех видов водных биоресурсов в реке Северная Сосьва (с протоками) на участке от устья реки Каркасья до поселка Березово», — следует из сообщения. Ограничение продлится 30 суток. Оно действует со дня понижения уровня воды в реке Северная Сосьва ниже отметки 550 см по гидропосту Березово.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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