Трасса Джубга — Сочи станет альтернативой авиаперелетам для гостей черноморских курортов. Вице-премьер Марат Хуснуллин, выступая на Форуме дорожных инициатив в Сочи, отметил, что время в пути сократится более чем вчетверо. Эксперты объяснили URA.RU, что сейчас единственный работающий аэропорт Кубани перегружен, не все туристы решаются ехать на авто из-за неудобных и опасных поездок по серпантину.
Марат Хуснуллин участвовал в форуме в формате видеосвязи. Он назвал строительство новой дороги от трассы М-4 «Дон» до Сочи ключевым перспективным дорожным объектом на юге страны.
«Этот проект является крайне сложным, как с технической точки зрения, так и в части финансовой. Сегодня определяются подходы по реализации проекта. Проработана этапность строительства с учетом приоритетности и возможности финансирования», — сказал вице-премьер.
Компания «Автодор» в прошлом году уже начала первый этап проекта — строительство обхода Адлера, рассказал Хуснуллин. Реализация следующих этапов начнется в этом году. Дорога позволит уменьшить время в пути от Джубги до Адлера с 7 до 1,5 часов, обеспечит прирост ВВП более 2 трлн рублей и увеличит градостроительный потенциал в зоне притяжения трассы, как минимум, на 36 млн кв. м. «Но для себя мы понимаем, что в целом это будет более 50 млн кв. м», — добавил вице-премьер.
Мэр Сочи Андрей Прошунин, выступивший на форуме, пояснил, что в городе фиксируют рекордный турпоток — недавно он принял шестимиллионного туриста, если считать с начала года. На пике сезона в сутки приезжало 200 тысяч человек. По итогам года в Сочи ожидают более восьми миллионов гостей. При этом нагрузка на аэропорт Сочи выросла более чем втрое — не только из-за растущего турпотока, но и из-за того, что соседние аэропорты закрыты. Увеличивается и нагрузка на основную автомагистраль агломерации: в часы пик дорога из Адлера в Джубгу или обратно может занимать до 9 часов.
О транспортных проблемах в Сочи хорошо известно всей России, полагает директор Центра региональной политики РАНХиГС Владимир Климанов. 10 лет назад в рамках подготовки к Олимпиаде часть из них удалось решить, но с тех пор нагрузка на инфраструктуру значительно выросла. Одна из главных задач, которую позволит решить новая дорога, —снижение нагрузки на аэропорт. Сейчас сочинский аэропорт выполняет миссию, связанную не только с приемом туристов в сам город и соседние черноморские курорты. Им пользуются также жители других районов Краснодарского края и Адыгеи, так как воздушные гавани Краснодара, Анапы и Геленджика закрыты с начала СВО.
Одна из причин, по которым гости черноморского побережья предпочитают не отправляться туда на автомобилях, — сложная дорога по серпантину, говорит эксперт в области транспорта Дмитрий Адамидов. «Там объективно сложный рельеф. Горные дороги — это всегда повышенная аварийность.
Бороться с этим можно системами видеонаблюдения, ограждениями, штрафами. Но если автомобили будут передвигаться не по серпантину, а по прямой трассе, это, конечно, даст заметный эффект», — комментирует собеседник URA.RU.
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