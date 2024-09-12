Похитил у армии 20 млн: что известно о деле гендиректора «Ленбытхима» Дениса Михайлова

Гендиректор «Ленбытхим» задержан за махинации при поставках для Минобороны РФ

12 сентября 2024 в 15:42 Размер текста - 17 +

Гендиректору «Ленбытхим» избирают меру пресечения по факту крупного мошенничества Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Следственный комитет РФ задержал генерального директора ООО «Ленбытхим» Дениса Михайлова. Его обвиняют в мошенничестве при исполнении контракта для нужд Минобороны РФ. По версии следствия, он умышленно завышал цены на сырье при поставках бытовой химии и чистящих средств для оборонного ведомства. Таким образом он похитил более 20 миллионов рублей. URA.RU сообщает, что известно о деле в настоящий момент. Мошенничество в крупном размере Денис Михайлов был задержан в Санкт-Петербурге 12 сентября, передает Следком. Отмечается, что ООО «Ленбытхим» и АО «Военторг» заключили контракт, согласно которому первая компания должна была поставлять имущество для нужд Департамента ресурсного обеспечения Министерства обороны РФ. В поставки входили бытовая химия и чистящие средства. Однако, как считает СКР, Михайлов умышленно завысил цены на сырье и таким образом получил более 20 миллионов рублей. Всего контрактов было заключено на сумму свыше 115 миллионов рублей. Михайлов владеет недвижимостью на миллионы рублей Денису Михайлову в настоящий момент избирают меру пресечения. Ему грозит до 10 лет заключения. В ходе следствия уже обнаружили, что во владении Михайлова и его семьи находится недвижимость на территории Санкт-Петербурга и Турции. Их общая стоимость переваливает за сотню миллионов рублей, передает Mash. Также в рамках расследования проверяется причастность к мошенничеству АО «Военторг» и Департамента ресурсного обеспечения Минобороны. Минобороны и «Ленбытхим» сотрудничают давно В период с 2010 по 2015 год Министерство обороны РФ было основным заказчиком продукции компании «Ленбытхим», с которой было заключено 12 государственных контрактов на общую сумму около 336 миллионов рублей. Эти данные доступны в системе государственных закупок. На сайте rusprofile.ru отражена информация о том, что Минобороны занимает первое место среди заказчиков «Ленбытхима». Компания поставляла ведомству различные товары, включая крем для обуви, щетки, туалетное мыло, гель для душа и шампунь, в том числе от перхоти, крем для рук, туалетную бумагу и моющее средство. Кроме того, «Ленбытхим» осуществлял поставки вещевого имущества для Минобороны через АО «Военторг». Среди других заказчиков продукции компании значатся такие структуры, как Центральное окружное управление МВД России, Московский центр Росгвардии и военная часть 55056 ФСБ России. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Следственный комитет РФ задержал генерального директора ООО «Ленбытхим» Дениса Михайлова. Его обвиняют в мошенничестве при исполнении контракта для нужд Минобороны РФ. По версии следствия, он умышленно завышал цены на сырье при поставках бытовой химии и чистящих средств для оборонного ведомства. Таким образом он похитил более 20 миллионов рублей. URA.RU сообщает, что известно о деле в настоящий момент. Денис Михайлов был задержан в Санкт-Петербурге 12 сентября, передает Следком. Отмечается, что ООО «Ленбытхим» и АО «Военторг» заключили контракт, согласно которому первая компания должна была поставлять имущество для нужд Департамента ресурсного обеспечения Министерства обороны РФ. В поставки входили бытовая химия и чистящие средства. Однако, как считает СКР, Михайлов умышленно завысил цены на сырье и таким образом получил более 20 миллионов рублей. Всего контрактов было заключено на сумму свыше 115 миллионов рублей. Денису Михайлову в настоящий момент избирают меру пресечения. Ему грозит до 10 лет заключения. В ходе следствия уже обнаружили, что во владении Михайлова и его семьи находится недвижимость на территории Санкт-Петербурга и Турции. Их общая стоимость переваливает за сотню миллионов рублей, передает Mash. Также в рамках расследования проверяется причастность к мошенничеству АО «Военторг» и Департамента ресурсного обеспечения Минобороны. В период с 2010 по 2015 год Министерство обороны РФ было основным заказчиком продукции компании «Ленбытхим», с которой было заключено 12 государственных контрактов на общую сумму около 336 миллионов рублей. Эти данные доступны в системе государственных закупок. На сайте rusprofile.ru отражена информация о том, что Минобороны занимает первое место среди заказчиков «Ленбытхима». Компания поставляла ведомству различные товары, включая крем для обуви, щетки, туалетное мыло, гель для душа и шампунь, в том числе от перхоти, крем для рук, туалетную бумагу и моющее средство. Кроме того, «Ленбытхим» осуществлял поставки вещевого имущества для Минобороны через АО «Военторг». Среди других заказчиков продукции компании значатся такие структуры, как Центральное окружное управление МВД России, Московский центр Росгвардии и военная часть 55056 ФСБ России.