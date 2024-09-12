Мэра Троицка выберут из двух кандидатов

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У находящегося в СИЗО действующего мэра Троицка Александра Виноградова завершается срок полномочий
У находящегося в СИЗО действующего мэра Троицка Александра Виноградова завершается срок полномочий Фото:

В Троицке (Челябинская область) 12 сентября в ходе конкурса были отобраны два из семи кандидатов на пост мэра. Об этом URA.RU сообщил председатель конкурсной комиссии, заместитель губернатора Сергей Сушков.

«В результате конкурса отобрано два кандидата. Это глава Еманжелинска Дмитрий Гатов и замглавы Троицкого района по ЖКХ Александр Сатьянов», — сообщил Сушков.

На предварительном заседании 4 сентября комиссия из восьми кандидатов допустила к конкурсу семерых человек. В ходе конкурса пятеро из них отсеялись.

Нового мэра Троицка из этих двух кандидатов депутаты горсобрания выберут 17 сентября. Символично, что именно в этот день заканчиваются полномочия находящегося в СИЗО действующего мэра Александра Виноградова.

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В Троицке (Челябинская область) 12 сентября в ходе конкурса были отобраны два из семи кандидатов на пост мэра. Об этом URA.RU сообщил председатель конкурсной комиссии, заместитель губернатора Сергей Сушков. «В результате конкурса отобрано два кандидата. Это глава Еманжелинска Дмитрий Гатов и замглавы Троицкого района по ЖКХ Александр Сатьянов», — сообщил Сушков. На предварительном заседании 4 сентября комиссия из восьми кандидатов допустила к конкурсу семерых человек. В ходе конкурса пятеро из них отсеялись. Нового мэра Троицка из этих двух кандидатов депутаты горсобрания выберут 17 сентября. Символично, что именно в этот день заканчиваются полномочия находящегося в СИЗО действующего мэра Александра Виноградова.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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