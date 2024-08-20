Обвиняемый в коррупции мэр Троицка Виноградов вновь не смог выйти из СИЗО

21 августа 2024 в 13:03 Размер текста - 17 +

Александр Виноградов останется в СИЗО до 12 октября Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Новое уголовное дело мэра Троицка Виноградова Мэр Троицка (Челябинская область) Александр Виноградов, обвиняемый в получении взяток, в очередной раз не смог оспорить свой срок в СИЗО. Как сообщили URA.RU 21 августа в пресс-службе Челябинского облсуда, градоначальника оставили за решеткой до середины октября. «Суд рассмотрел в апелляционном порядке жалобу адвоката обвиняемого Александра Виноградова. Постановление Центрального райсуда Челябинска, которым обвиняемому был продлен срок содержания под стражей до 12 октября 2024 года, оставлено по существу без изменения», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда. Адвокаты Виноградова в судебном заседании отмечали, что для их клиента можно было ограничиться и домашним арестом при избрании меры пресечения. Но суд вновь оставил их жалобу без удовлетворения. Сити-менеджер находится в СИЗО с середины декабря 2023 года. Адвокаты работают над его освобождением. Новость по теме Силовики задержали мэра челябинского города Виноградов был задержан в декабре 2023 года по подозрению в получении взяток. Вместе с ним в качестве взяткодателя был задержан бизнесмен Дмитрий Виноградов. У следствия были основания полагать, что коммерсант заплатил градоначальнику беговой дорожкой. За что тот выдал разрешение на введение в эксплуатацию торгового объекта. После появились сведения о других фактах коррупции в мэрии. По ходу следствия Виноградовых проверяли на причастность к организации покушения на ключевого свидетеля по их делу — Бориса Спиридонова (местный бизнесмен). Коммерсанта должны были ликвидировать по дороге из Троицка в Челябинск. Но ФСБ узнала о планах и предотвратила покушение, задержав киллеров и организатора, которым была риелтор Полина Иосифова, общавшаяся с бизнесменом-Виноградовым. Но связать попытку покушения с Виноградовыми не получилось. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Мэр Троицка (Челябинская область) Александр Виноградов, обвиняемый в получении взяток, в очередной раз не смог оспорить свой срок в СИЗО. Как сообщили URA.RU 21 августа в пресс-службе Челябинского облсуда, градоначальника оставили за решеткой до середины октября. «Суд рассмотрел в апелляционном порядке жалобу адвоката обвиняемого Александра Виноградова. Постановление Центрального райсуда Челябинска, которым обвиняемому был продлен срок содержания под стражей до 12 октября 2024 года, оставлено по существу без изменения», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда. Адвокаты Виноградова в судебном заседании отмечали, что для их клиента можно было ограничиться и домашним арестом при избрании меры пресечения. Но суд вновь оставил их жалобу без удовлетворения. Сити-менеджер находится в СИЗО с середины декабря 2023 года. Адвокаты работают над его освобождением. Виноградов был задержан в декабре 2023 года по подозрению в получении взяток. Вместе с ним в качестве взяткодателя был задержан бизнесмен Дмитрий Виноградов. У следствия были основания полагать, что коммерсант заплатил градоначальнику беговой дорожкой. За что тот выдал разрешение на введение в эксплуатацию торгового объекта. После появились сведения о других фактах коррупции в мэрии. По ходу следствия Виноградовых проверяли на причастность к организации покушения на ключевого свидетеля по их делу — Бориса Спиридонова (местный бизнесмен). Коммерсанта должны были ликвидировать по дороге из Троицка в Челябинск. Но ФСБ узнала о планах и предотвратила покушение, задержав киллеров и организатора, которым была риелтор Полина Иосифова, общавшаяся с бизнесменом-Виноградовым. Но связать попытку покушения с Виноградовыми не получилось.