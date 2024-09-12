Замглавы Росгвардии по Крыму Салманов арестован за превышение полномочий

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Виталия Салманова обвиняют в приемке военной казармы, когда ремонтные работы еще не были завершены Фото:

Замначальника Росгвардии по Республике Крым и Севастополю Виталия Салманова поместили в СИЗО за превышение должностных полномочий. Информацию об этом подтвердил депутат Госдумы Александр Хинштейн.

«Замначальника ГУ Росгвардии по Республике Крым и Севастополю Виталий Салманов арестован по обвинению в превышении должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК РФ)», — написал Хинштейн в своем telegram-канале. Он также отметил, что задержание Салманова произошло в результате успешной операции ФСБ и службы безопасности Росгвардии.

Отмечается, что в прошлом году Росгвардия заключила контракт на ремонт военной казармы на сумму в 20 миллионов рублей. В итоге Салманов принял объект, когда работы еще не были завершены. В результате действий замначальника ущерб составил до 1,5 миллиона рублей. Также сообщалось, что достраивать казармы Салманов направил своих подчиненных.

В этот же день Следственный комитет РФ задержал генерального директора ООО «Ленбытхим» Дениса Михайлова по обвинению в крупном мошенничестве. По версии следствия, тот завысил цены на сырье при исполнении контракта с Минобороны.

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Замначальника Росгвардии по Республике Крым и Севастополю Виталия Салманова поместили в СИЗО за превышение должностных полномочий. Информацию об этом подтвердил депутат Госдумы Александр Хинштейн. «Замначальника ГУ Росгвардии по Республике Крым и Севастополю Виталий Салманов арестован по обвинению в превышении должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК РФ)», — написал Хинштейн в своем telegram-канале. Он также отметил, что задержание Салманова произошло в результате успешной операции ФСБ и службы безопасности Росгвардии. Отмечается, что в прошлом году Росгвардия заключила контракт на ремонт военной казармы на сумму в 20 миллионов рублей. В итоге Салманов принял объект, когда работы еще не были завершены. В результате действий замначальника ущерб составил до 1,5 миллиона рублей. Также сообщалось, что достраивать казармы Салманов направил своих подчиненных. В этот же день Следственный комитет РФ задержал генерального директора ООО «Ленбытхим» Дениса Михайлова по обвинению в крупном мошенничестве. По версии следствия, тот завысил цены на сырье при исполнении контракта с Минобороны.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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