Путин принял советника Моди по безопасности

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Моди Нарендра. Stock, путин владимир, моди нарендра, stock
Встреча Путина и Довала проходит в Овальном зале Константиновского дворца Фото:

Президент РФ Владимир Путин принял в Константиновском дворце советника премьер-министра Индии Нарендры Моди по национальной безопасности Аджита Довала. Об этой встрече сообщает официальный telegram-канал Кремля.

«Следующая международная двусторонняя встреча Владимира Путина сегодня — с советником премьер-министра Индии по национальной безопасности Аджитом Кумаром Довалом», — сказано в сообщении. Опубликовано также и видео со встречи.

Российский лидер и премьер-министр Индии договорились о визите Довала в Россию во время телефонного разговора 27 августа, отмечает ТАСС. В ходе беседы они обсудили развитие российско-индийских отношений и конфликт на Украине. Моди выступил за скорейшее мирное урегулирование ситуации на Украине.

Ранее телеканал India Today сообщил о планируемом приезде Довала в Россию для обсуждения вопроса урегулирования конфликта на Украине. Довал также примет участие во встрече представителей стран БРИКС, отмечает телеканал.

По информации индийского телеканала India Today, договоренность о поездке Аджита Довала была достигнута в ходе телефонного разговора Путина с индийским премьером Нарендрой Моди 27 августа. Тогда они обсудили развитие российско-индийского особого привилегированного партнерства и конфликт на Украине. Отмечалось, что Нью-Дели твердо придерживается скорейшего прочного и мирного урегулирования ситуации.

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Президент РФ Владимир Путин принял в Константиновском дворце советника премьер-министра Индии Нарендры Моди по национальной безопасности Аджита Довала. Об этой встрече сообщает официальный telegram-канал Кремля. «Следующая международная двусторонняя встреча Владимира Путина сегодня — с советником премьер-министра Индии по национальной безопасности Аджитом Кумаром Довалом», — сказано в сообщении. Опубликовано также и видео со встречи. Российский лидер и премьер-министр Индии договорились о визите Довала в Россию во время телефонного разговора 27 августа, отмечает ТАСС. В ходе беседы они обсудили развитие российско-индийских отношений и конфликт на Украине. Моди выступил за скорейшее мирное урегулирование ситуации на Украине. Ранее телеканал India Today сообщил о планируемом приезде Довала в Россию для обсуждения вопроса урегулирования конфликта на Украине. Довал также примет участие во встрече представителей стран БРИКС, отмечает телеканал. По информации индийского телеканала India Today, договоренность о поездке Аджита Довала была достигнута в ходе телефонного разговора Путина с индийским премьером Нарендрой Моди 27 августа. Тогда они обсудили развитие российско-индийского особого привилегированного партнерства и конфликт на Украине. Отмечалось, что Нью-Дели твердо придерживается скорейшего прочного и мирного урегулирования ситуации.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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