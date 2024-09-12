Политика Путин принял советника Моди по безопасности 12 сентября 2024 в 16:27 Размер текста - 17 + Встреча Путина и Довала проходит в Овальном зале Константиновского дворца Фото: пресс-служба президента РФ Президент РФ Владимир Путин принял в Константиновском дворце советника премьер-министра Индии Нарендры Моди по национальной безопасности Аджита Довала. Об этой встрече сообщает официальный telegram-канал Кремля. «Следующая международная двусторонняя встреча Владимира Путина сегодня — с советником премьер-министра Индии по национальной безопасности Аджитом Кумаром Довалом», — сказано в сообщении. Опубликовано также и видео со встречи. Российский лидер и премьер-министр Индии договорились о визите Довала в Россию во время телефонного разговора 27 августа, отмечает ТАСС. В ходе беседы они обсудили развитие российско-индийских отношений и конфликт на Украине. Моди выступил за скорейшее мирное урегулирование ситуации на Украине. Ранее телеканал India Today сообщил о планируемом приезде Довала в Россию для обсуждения вопроса урегулирования конфликта на Украине. Довал также примет участие во встрече представителей стран БРИКС, отмечает телеканал. По информации индийского телеканала India Today, договоренность о поездке Аджита Довала была достигнута в ходе телефонного разговора Путина с индийским премьером Нарендрой Моди 27 августа. Тогда они обсудили развитие российско-индийского особого привилегированного партнерства и конфликт на Украине. Отмечалось, что Нью-Дели твердо придерживается скорейшего прочного и мирного урегулирования ситуации. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Президент РФ Владимир Путин принял в Константиновском дворце советника премьер-министра Индии Нарендры Моди по национальной безопасности Аджита Довала. Об этой встрече сообщает официальный telegram-канал Кремля. «Следующая международная двусторонняя встреча Владимира Путина сегодня — с советником премьер-министра Индии по национальной безопасности Аджитом Кумаром Довалом», — сказано в сообщении. Опубликовано также и видео со встречи. Российский лидер и премьер-министр Индии договорились о визите Довала в Россию во время телефонного разговора 27 августа, отмечает ТАСС. В ходе беседы они обсудили развитие российско-индийских отношений и конфликт на Украине. Моди выступил за скорейшее мирное урегулирование ситуации на Украине. Ранее телеканал India Today сообщил о планируемом приезде Довала в Россию для обсуждения вопроса урегулирования конфликта на Украине. Довал также примет участие во встрече представителей стран БРИКС, отмечает телеканал. По информации индийского телеканала India Today, договоренность о поездке Аджита Довала была достигнута в ходе телефонного разговора Путина с индийским премьером Нарендрой Моди 27 августа. Тогда они обсудили развитие российско-индийского особого привилегированного партнерства и конфликт на Украине. Отмечалось, что Нью-Дели твердо придерживается скорейшего прочного и мирного урегулирования ситуации. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям