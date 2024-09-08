NDTV: Моди отправляет в Москву своего советника с мирным планом по Украине

Советник премьер-министра Индии Моди по национальной безопасности Аджит Довал посетит Россию для обсуждения мирного плана по урегулированию конфликта на Украине. Об этом сообщает телеканал India Today.
«Советник по национальной безопасности Аджит Довал посетит Москву с 10 по 11 сентября, где встретится с президентом РФ Владимиром Путиным», — передает телеканал. Уточняется, что визит сосредоточен на обсуждении мирных усилий, направленных на решение конфликта на Украине.
Также Довал примет участие во встрече представителей стран БРИКС. Там будут обсуждаться вопросы безопасности и пройдут переговоры российских китайских официальных представителей.
В ходе переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским, Моди заявил, что Индия всегда готова играть активную роль во всех усилиях по восстановлению мира на Украине и выразил желание внести личный вклад в прекращение конфликта. После премьер-министр созвонился с президентом Путиным, оба лидера обменялись мнениями о российско-украинском конфликте, а также о его недавнем визите на Украину. Кроме того, он подтвердил твердую приверженность Индии скорейшему, прочному и мирному урегулированию конфликта.
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