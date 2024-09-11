11 сентября 2024

Нефтяной миллиардер из ХМАО зарегистрировал новую компанию

Владелец компании «Аргос» из ХМАО Равиль Салихов открыл новое предприятие
© Служба новостей «URA.RU»
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Миллиардер из ХМАО зарегистрировал новую нефтесервисную компанию
Миллиардер из ХМАО зарегистрировал новую нефтесервисную компанию Фото:

Владелец крупнейшей нефтесервисной компании «Аргос» и один из богатейших людей в ХМАО Равиль Салихов зарегистрировал новое предприятие «Аргос-Строй». Об этом свидетельствует сообщение в едином реестре сведений о деятельности юридических лиц.

«В сентябре 2024 года в Когалыме зарегистрировано ООО „Аргос-Строй“. Владельцы — ООО „Аргос“ и Равиль Салихов», — указано в документах, которые есть в распоряжении URA.RU.

Новая организация появилась в ходе реорганизации компании «Аргос», которая специализируется на предоставлении услуг для нефтяников. По информации источника агентства, предприятия разделили между собой сферы деятельности. «Аргос» продолжит заниматься бурением и ремонтом нефтяных скважин, в задачи «Аргос-Строй» войдет строительство кустовых площадок, трубопроводов и других объектов нефтяной инфраструктуры.

Агентство направило в ООО «Аргос-Строй» запрос с просьбой прокомментировать реорганизацию. На момент публикации новости ответ на запрос не поступил.

Ранее URA.RU писало, что Салихов начал реорганизацию своей компании «Аргос». Владелец нефтесервиса входит в десятку богатейших людей ХМАО: в 2023 году предприятие принесло владельцу более 50 млрд рублей выручки.

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Владелец крупнейшей нефтесервисной компании «Аргос» и один из богатейших людей в ХМАО Равиль Салихов зарегистрировал новое предприятие «Аргос-Строй». Об этом свидетельствует сообщение в едином реестре сведений о деятельности юридических лиц. «В сентябре 2024 года в Когалыме зарегистрировано ООО „Аргос-Строй“. Владельцы — ООО „Аргос“ и Равиль Салихов», — указано в документах, которые есть в распоряжении URA.RU. Новая организация появилась в ходе реорганизации компании «Аргос», которая специализируется на предоставлении услуг для нефтяников. По информации источника агентства, предприятия разделили между собой сферы деятельности. «Аргос» продолжит заниматься бурением и ремонтом нефтяных скважин, в задачи «Аргос-Строй» войдет строительство кустовых площадок, трубопроводов и других объектов нефтяной инфраструктуры. Агентство направило в ООО «Аргос-Строй» запрос с просьбой прокомментировать реорганизацию. На момент публикации новости ответ на запрос не поступил. Ранее URA.RU писало, что Салихов начал реорганизацию своей компании «Аргос». Владелец нефтесервиса входит в десятку богатейших людей ХМАО: в 2023 году предприятие принесло владельцу более 50 млрд рублей выручки.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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