Нефтяной миллиардер из ХМАО зарегистрировал новую компанию

Владелец крупнейшей нефтесервисной компании «Аргос» и один из богатейших людей в ХМАО Равиль Салихов зарегистрировал новое предприятие «Аргос-Строй». Об этом свидетельствует сообщение в едином реестре сведений о деятельности юридических лиц.
«В сентябре 2024 года в Когалыме зарегистрировано ООО „Аргос-Строй“. Владельцы — ООО „Аргос“ и Равиль Салихов», — указано в документах, которые есть в распоряжении URA.RU.
Новая организация появилась в ходе реорганизации компании «Аргос», которая специализируется на предоставлении услуг для нефтяников. По информации источника агентства, предприятия разделили между собой сферы деятельности. «Аргос» продолжит заниматься бурением и ремонтом нефтяных скважин, в задачи «Аргос-Строй» войдет строительство кустовых площадок, трубопроводов и других объектов нефтяной инфраструктуры.
Агентство направило в ООО «Аргос-Строй» запрос с просьбой прокомментировать реорганизацию. На момент публикации новости ответ на запрос не поступил.
Ранее URA.RU писало, что Салихов начал реорганизацию своей компании «Аргос». Владелец нефтесервиса входит в десятку богатейших людей ХМАО: в 2023 году предприятие принесло владельцу более 50 млрд рублей выручки.
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