Российские военкоры опубликовали кадры с попыткой прорыва украинских сил в Курскую область через границу Глушковского района. ВСУ тогда атаковали населенный пункт Медвежье. Однако журналисты подчеркнули, что это вчерашние кадры и информация о прорыве украинских военных в настоящий момент неактуальна.
На кадрах вино, как украинская боевая машина движется по дороге, а затем ее подрывают. «В результате подрыва ИМР была обездвижена и потом добита, уничтожено несколько единиц техники и до взвода штурмовиков», — уточнили военкоры «Русской весны». Также, по их словам, ВСУ задействовали инженерную машину разграждения, предназначенную для расчистки завалов. Она также была уничтожена российскими военными.
О масштабном контрнаступлении российских военных сообщалось еще 10 сентября. По словам военкоров, ВСУ пытались прорваться в приграничный российский регион через Глушковский район Для этого они даже задействовали два танка. Сообщалось также, что управляемую авиационную бомбу ВСУ сбили в Курской области, передает
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