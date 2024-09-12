Военкоры показали кадры попытки прорыва ВСУ возле курского села Медвежье

12 сентября 2024 в 16:42 Размер текста - 17 +

ВСУ попытались прорваться в Курскую область через Глушковский район, но безуспешно, уточнили военкоры Фото: U.S Army / Staff Sgt. Elizabeth Tarr новость из сюжета В Курской области развернулись бои с ВСУ Российские военкоры опубликовали кадры с попыткой прорыва украинских сил в Курскую область через границу Глушковского района. ВСУ тогда атаковали населенный пункт Медвежье. Однако журналисты подчеркнули, что это вчерашние кадры и информация о прорыве украинских военных в настоящий момент неактуальна. На кадрах вино, как украинская боевая машина движется по дороге, а затем ее подрывают. «В результате подрыва ИМР была обездвижена и потом добита, уничтожено несколько единиц техники и до взвода штурмовиков», — уточнили военкоры «Русской весны». Также, по их словам, ВСУ задействовали инженерную машину разграждения, предназначенную для расчистки завалов. Она также была уничтожена российскими военными. О масштабном контрнаступлении российских военных сообщалось еще 10 сентября. По словам военкоров, ВСУ пытались прорваться в приграничный российский регион через Глушковский район Для этого они даже задействовали два танка. Сообщалось также, что управляемую авиационную бомбу ВСУ сбили в Курской области, передает MK.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Российские военкоры опубликовали кадры с попыткой прорыва украинских сил в Курскую область через границу Глушковского района. ВСУ тогда атаковали населенный пункт Медвежье. Однако журналисты подчеркнули, что это вчерашние кадры и информация о прорыве украинских военных в настоящий момент неактуальна. На кадрах вино, как украинская боевая машина движется по дороге, а затем ее подрывают. «В результате подрыва ИМР была обездвижена и потом добита, уничтожено несколько единиц техники и до взвода штурмовиков», — уточнили военкоры «Русской весны». Также, по их словам, ВСУ задействовали инженерную машину разграждения, предназначенную для расчистки завалов. Она также была уничтожена российскими военными. О масштабном контрнаступлении российских военных сообщалось еще 10 сентября. По словам военкоров, ВСУ пытались прорваться в приграничный российский регион через Глушковский район Для этого они даже задействовали два танка. Сообщалось также, что управляемую авиационную бомбу ВСУ сбили в Курской области, передает MK.RU.