Военкоры показали кадры попытки прорыва ВСУ возле курского села Медвежье

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ВСУ попытались прорваться в Курскую область через Глушковский район, но безуспешно, уточнили военкоры Фото:
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

Российские военкоры опубликовали кадры с попыткой прорыва украинских сил в Курскую область через границу Глушковского района. ВСУ тогда атаковали населенный пункт Медвежье. Однако журналисты подчеркнули, что это вчерашние кадры и информация о прорыве украинских военных в настоящий момент неактуальна.

На кадрах вино, как украинская боевая машина движется по дороге, а затем ее подрывают. «В результате подрыва ИМР была обездвижена и потом добита, уничтожено несколько единиц техники и до взвода штурмовиков», — уточнили военкоры «Русской весны». Также, по их словам, ВСУ задействовали инженерную машину разграждения, предназначенную для расчистки завалов. Она также была уничтожена российскими военными.

О масштабном контрнаступлении российских военных сообщалось еще 10 сентября. По словам военкоров, ВСУ пытались прорваться в приграничный российский регион через Глушковский район Для этого они даже задействовали два танка. Сообщалось также, что управляемую авиационную бомбу ВСУ сбили в Курской области, передает MK.RU.

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Российские военкоры опубликовали кадры с попыткой прорыва украинских сил в Курскую область через границу Глушковского района. ВСУ тогда атаковали населенный пункт Медвежье. Однако журналисты подчеркнули, что это вчерашние кадры и информация о прорыве украинских военных в настоящий момент неактуальна. На кадрах вино, как украинская боевая машина движется по дороге, а затем ее подрывают. «В результате подрыва ИМР была обездвижена и потом добита, уничтожено несколько единиц техники и до взвода штурмовиков», — уточнили военкоры «Русской весны». Также, по их словам, ВСУ задействовали инженерную машину разграждения, предназначенную для расчистки завалов. Она также была уничтожена российскими военными. О масштабном контрнаступлении российских военных сообщалось еще 10 сентября. По словам военкоров, ВСУ пытались прорваться в приграничный российский регион через Глушковский район Для этого они даже задействовали два танка. Сообщалось также, что управляемую авиационную бомбу ВСУ сбили в Курской области, передает MK.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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