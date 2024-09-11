WarGonzo: Украина пытается прорвать границу в Глушковском районе Курской области

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Вооруженные силы Украины. stock, украина, танк, всу, stock
ВСУ задействовали танки в попытках прорваться в Курскую область, передает WarGonzo Фото:
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

Украинские силы пытаются прорваться в Курскую область через Глушковский район. Для этой операции ВСУ прикатили два танка. Об этом пишут российские военкоры. Официального подтверждения от Минобороны не поступало.

«Как мы и говорили, ВСУ будут пытаться прорваться через государственную границу в Глушковском районе», — передает telegram-канал WarGonzo. ВСУ в попытках прорваться через границу использовали два танка и бронированные машины пехоты. Сообщается, что один из танков противника был уничтожен при помощи дрона-камикадзе.

URA.RU направило запрос в Минобороны РФ для уточнения информации. Ответ ожидается.

Авторы канала подчеркивают, что таким образом украинские военные пытаются использовать свой последний шанс для изменения положения в Курской области. Об этом также писали и другие военкоры. Накануне сообщалось о начале мощного контрнаступления российских сил в Курской области. Военкоры «Русской весны» писали, что Россия обрушила левый фланг ВСУ в Курской области. Солдаты РФ освободили около десяти населенных пунктов в Курской области, сообщил командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов, передает MK.RU.

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Украинские силы пытаются прорваться в Курскую область через Глушковский район. Для этой операции ВСУ прикатили два танка. Об этом пишут российские военкоры. Официального подтверждения от Минобороны не поступало. «Как мы и говорили, ВСУ будут пытаться прорваться через государственную границу в Глушковском районе», — передает telegram-канал WarGonzo. ВСУ в попытках прорваться через границу использовали два танка и бронированные машины пехоты. Сообщается, что один из танков противника был уничтожен при помощи дрона-камикадзе. URA.RU направило запрос в Минобороны РФ для уточнения информации. Ответ ожидается. Авторы канала подчеркивают, что таким образом украинские военные пытаются использовать свой последний шанс для изменения положения в Курской области. Об этом также писали и другие военкоры. Накануне сообщалось о начале мощного контрнаступления российских сил в Курской области. Военкоры «Русской весны» писали, что Россия обрушила левый фланг ВСУ в Курской области. Солдаты РФ освободили около десяти населенных пунктов в Курской области, сообщил командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов, передает MK.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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