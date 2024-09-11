WarGonzo: Украина пытается прорвать границу в Глушковском районе Курской области

Украинские силы пытаются прорваться в Курскую область через Глушковский район. Для этой операции ВСУ прикатили два танка. Об этом пишут российские военкоры. Официального подтверждения от Минобороны не поступало.
«Как мы и говорили, ВСУ будут пытаться прорваться через государственную границу в Глушковском районе», — передает telegram-канал WarGonzo. ВСУ в попытках прорваться через границу использовали два танка и бронированные машины пехоты. Сообщается, что один из танков противника был уничтожен при помощи дрона-камикадзе.
URA.RU направило запрос в Минобороны РФ для уточнения информации. Ответ ожидается.
Авторы канала подчеркивают, что таким образом украинские военные пытаются использовать свой последний шанс для изменения положения в Курской области. Об этом также писали и другие военкоры. Накануне сообщалось о начале мощного контрнаступления российских сил в Курской области. Военкоры «Русской весны» писали, что Россия обрушила левый фланг ВСУ в Курской области. Солдаты РФ освободили около десяти населенных пунктов в Курской области, сообщил командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов, передает
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