ГАИ Челябинска возглавил майор Ганиев

В управлении Госавтоаинспекции Челябинска сменился руководитель. Им стал майор полиции Радий Ганиев. Об этом сообщает пресс-служба управления.
«Начальник УМВД по городу Челябинску полковник полиции Андрей Меньшенин представил личному составу Госавтоинспекции гарнизона Челябинска нового руководителя. Начальником отдела Госавтоинспекции УМВД России по городу Челябинску назначен майор полиции Радий Ганиев», — сообщили в пресс-службе ведомства.
Ганиеву 35 лет. Он родился в городе Троицке. В 2012 году окончил Краснодарский университет МВД России, служил следователем в Троицком отделе МВД. В Госавтоинспекцию пришёл в 2016 году, в 2022 году был назначен командиром батальона областного полка дорожно-патрульной службы. Участвовал в боевых действиях на Северном Кавказе.
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