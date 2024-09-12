Пермяки стали чаще покупать препараты для лечения психических расстройств

В Пермском крае наблюдается рост уровня продаж лекарственных психотропных препаратов. В январе — июле 2024 года жители региона потратили на них 268,4 млн рублей. Это на 50,7 млн рублей больше, чем за тот же период годом ранее, рассказали URA.RU аналитики маркетингового агентства DSM Group.
«В натуральном выражении объем продаж психотропных препаратов в январе — июле 2024 года составил 1,098 млн упаковок. Это на 10% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Тогда было продано 1,002 млн упаковок. В денежном выражении продажи психотропных препаратов за первые семь месяцев 2024 года увеличились на 23,3% — с 217,7 млн рублей до 268,4 млн рублей», — сообщили URA.RU в DSM Group.
Ранее URA.RU рассказывало, что в Прикамье за год почти вдвое снизились продажи препаратов для лечения вируса иммунодефицита человека (ВИЧ). Об этом URA.RU рассказали аналитики маркетингового агентства DSM Group.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Перми и края? Подписывайтесь на telegram-канал "Большая Пермь"!
Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
В Пермском крае наблюдается рост уровня продаж лекарственных психотропных препаратов. В январе — июле 2024 года жители региона потратили на них 268,4 млн рублей. Это на 50,7 млн рублей больше, чем за тот же период годом ранее, рассказали URA.RU аналитики маркетингового агентства DSM Group. «В натуральном выражении объем продаж психотропных препаратов в январе — июле 2024 года составил 1,098 млн упаковок. Это на 10% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Тогда было продано 1,002 млн упаковок. В денежном выражении продажи психотропных препаратов за первые семь месяцев 2024 года увеличились на 23,3% — с 217,7 млн рублей до 268,4 млн рублей», — сообщили URA.RU в DSM Group. Ранее URA.RU рассказывало, что в Прикамье за год почти вдвое снизились продажи препаратов для лечения вируса иммунодефицита человека (ВИЧ). Об этом URA.RU рассказали аналитики маркетингового агентства DSM Group.