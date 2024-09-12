Юлия Снигирь и Павел Табаков снялись в фильме Свердловской киностудии. Фото

Свердловская киностудия сняла фильм «Сын мой» с Юлией Снигирь

12 сентября 2024 в 19:01 Размер текста - 17 +

Юлия Снигирь исполнит роль адвоката Фото предоставлено Свердловской киностудией Свердловская киностудия вместе с «Кинокомпанией братьев Андреасян» закончила съемки фильма «Сын мой» в Москве. Главные роли в нем исполнили Юлия Снигирь, Леон Кемстач, Павел Табаков, Алексей Филимонов, Алексей Онежен и другие, поделились с URA.RU кинодеятели. «Я рада, что проект Свердловской киностудии поддержали ведущие лица российского кино. Это и артисты, и продюсеры, и невероятная Лена Окопная, для которой открыты все двери, но она выбрала нас. Меня восхищает в нашем кино многое: и поддержка начинающих кинематографистов со стороны наших артистов, и то, как Юлия Снигирь работает над ролью и фильмом, и что в процессе и в итоге получается», — говорит продюсер картины Ольга Ерофеева-Муравьева. «Сын мой» рассказывает историю успешного адвоката Кати, которая идет на сделку с совестью и за деньги помогает посадить невиновного человека. Узнав об этом, ее сын сбегает из дома. Вместе с друзьями из спортивной секции он сам решает вершить правосудие, а мать пытается это предотвратить. Как признался режиссер фильма Вячеслав Клевцов, в фильме показана близкая для него история. «После окончания ВГИКа я девять лет работал в центре социальной помощи семье и детям. В этой истории я хотел ответить на вопросы, почему распадаются семьи, и можно ли заново построить жизнь там, где все разрушено», — пояснил Клевцов. Продюсерами картины стали Ольга Ерофеева-Муравьева, Виктор Шадрин, Гевонд Андреасян, Сарик Андреасян, над сценарием работал Евгений Баранов («История российских тюрем. Владимирский централ», «Ада», «Объекты в зеркале»). Также художником-постановщиком в картине выступила Елена Окопная («Довлатов»). Съемки проходили в Москве в августе и сентябре. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Свердловская киностудия вместе с «Кинокомпанией братьев Андреасян» закончила съемки фильма «Сын мой» в Москве. Главные роли в нем исполнили Юлия Снигирь, Леон Кемстач, Павел Табаков, Алексей Филимонов, Алексей Онежен и другие, поделились с URA.RU кинодеятели. «Я рада, что проект Свердловской киностудии поддержали ведущие лица российского кино. Это и артисты, и продюсеры, и невероятная Лена Окопная, для которой открыты все двери, но она выбрала нас. Меня восхищает в нашем кино многое: и поддержка начинающих кинематографистов со стороны наших артистов, и то, как Юлия Снигирь работает над ролью и фильмом, и что в процессе и в итоге получается», — говорит продюсер картины Ольга Ерофеева-Муравьева. «Сын мой» рассказывает историю успешного адвоката Кати, которая идет на сделку с совестью и за деньги помогает посадить невиновного человека. Узнав об этом, ее сын сбегает из дома. Вместе с друзьями из спортивной секции он сам решает вершить правосудие, а мать пытается это предотвратить. Как признался режиссер фильма Вячеслав Клевцов, в фильме показана близкая для него история. «После окончания ВГИКа я девять лет работал в центре социальной помощи семье и детям. В этой истории я хотел ответить на вопросы, почему распадаются семьи, и можно ли заново построить жизнь там, где все разрушено», — пояснил Клевцов. Продюсерами картины стали Ольга Ерофеева-Муравьева, Виктор Шадрин, Гевонд Андреасян, Сарик Андреасян, над сценарием работал Евгений Баранов («История российских тюрем. Владимирский централ», «Ада», «Объекты в зеркале»). Также художником-постановщиком в картине выступила Елена Окопная («Довлатов»). Съемки проходили в Москве в августе и сентябре.