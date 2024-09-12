По Екатеринбургу промчался дымящийся автобус с пассажирами. Видео

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Екатеринбург во время пандемии коронавируса COVID-19, автобус, низкопольный автобус
Автобус запечатлели возле станции метро «Ботаническая» (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге вечером 12 сентября горожане заметили дымящийся автобус с пассажирами, который промчался по ул. Щербакова. Об этом рассказал очевидец.

«Автобус промчался по Щербакова. Вся улица рядом со станцией метро „Ботаническая“ тонет в серых облаках», — передает telegram-канал Ural Mash слова собеседника.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу регионального ГУ МЧС. На момент публикации ответ получить не удалось.

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В Екатеринбурге вечером 12 сентября горожане заметили дымящийся автобус с пассажирами, который промчался по ул. Щербакова. Об этом рассказал очевидец. «Автобус промчался по Щербакова. Вся улица рядом со станцией метро „Ботаническая“ тонет в серых облаках», — передает telegram-канал Ural Mash слова собеседника. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу регионального ГУ МЧС. На момент публикации ответ получить не удалось.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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