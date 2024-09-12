Автобус запечатлели возле станции метро «Ботаническая» (архивное фото)
В Екатеринбурге вечером 12 сентября горожане заметили дымящийся автобус с пассажирами, который промчался по ул. Щербакова. Об этом рассказал очевидец.
«Автобус промчался по Щербакова. Вся улица рядом со станцией метро „Ботаническая“ тонет в серых облаках», — передает telegram-канал Ural Mash слова собеседника.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу регионального ГУ МЧС. На момент публикации ответ получить не удалось.
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