Маршрут вокруг Азовского моря в Крым необходим для безопасности жителей регионов, через которые он проходит, и только потом — для решения экономических задач. Вице-премьер Марат Хуснуллин подчеркнул важность реализации этого проекта на форуме дорожных инициатив в Сочи. Эксперты URA.RU отмечают, что в сегодняшних реалиях дорога необходима для решения военных задач и обеспечения населения всем необходимым.
Маршрут автодорожного кольца вокруг Азовского моря уже сформирован. Его протяженность составит 1 400 км, рассказал Марат Хуснуллин, выступая на форуме по видеосвязи. Уже сейчас на этом направлении растет транспортный поток, путь становится все популярнее у желающих добраться до Крыма.
«У нас подготовлена отдельная программа работ, учитывающая модернизацию маршрута. Ее неотъемлемой частью являются мероприятия по увеличению количества полос движений. После завершения работы по капитальному ремонту, реконструкции, строительства автомобильных дорог по маршруту вокруг Азовского моря время в пути сократится на пять часов, в три раза увеличится пропускная способность на всех участках», — сказал Хуснуллин.
Дорожное кольцо вокруг Азовского моря проходит через Ростов-на-Дону, Таганрог, Мелитополь, Мариуполь, Геническ, Скадовск, Джанкой, Крымское побережье и замыкается в Ростовской области.
Развитие экономики приграничных и новых регионов страны и увеличение мобильности населения важны, но в сегодняшних реалиях на первом плане вопросы безопасности. Их в первую очередь решают инфраструктурные проекты, и дорога вокруг Азовского моря не исключение, комментирует директор Института транспортного планирования Михаил Якимов.
«Развитие инфраструктуры приграничных и вновь присоединенных территорий решает задачу безопасности и обеспечения территориальной целостности. Поэтому при выборе, в какие территории вкладывать федеральные деньги, предпочтение отдается этим регионам. Дорога вокруг Азовского моря, конечно, имеет значение для экономики, но она может быть задействована при необходимости для военных целей», — отмечает эксперт.
Эта дорога нужна в любых условиях, а в сегодняшних — тем более, говорит эксперт в области транспорта Дмитрий Адамидов. «Экономика там будет спорная, инфраструктура нужна не для зарабатывания денег, а для обеспечения работы всего хозяйственного механизма, поставок необходимых населению товаров. До этого в новых регионах железную дорогу прокладывали в обход территорий, которые сейчас уже освобождены. Там тоже были достаточно большие затраты, но в тех условиях, когда принималось решение, они были разумными», —подчеркнул собеседник URA.RU.
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