В центре Тюмени из автомобиля на ходу выпал ребенок. Видео

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Ребенок выпал во время поворота машины на перекрестке
Ребенок выпал во время поворота машины на перекрестке Фото:

В Тюмени на перекрестке улиц Челюскинцев и Ленина из машины на ходу выпал ребенок. Видео инцидента появилось в telegram-канале «ЧП Тюмень». 

«Ребенок выпал из машины. С ребенком все хорошо, машина успела отвернуться. Перекресток Челюскинцев — Ленина», — говорится в сообщении.

Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГИБДД региона, по факту происшествия проводится проверка. О состоянии выпавшего ребенка неизвестно.

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В Тюмени на перекрестке улиц Челюскинцев и Ленина из машины на ходу выпал ребенок. Видео инцидента появилось в telegram-канале «ЧП Тюмень».  «Ребенок выпал из машины. С ребенком все хорошо, машина успела отвернуться. Перекресток Челюскинцев — Ленина», — говорится в сообщении. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГИБДД региона, по факту происшествия проводится проверка. О состоянии выпавшего ребенка неизвестно.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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