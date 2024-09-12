Ребенок выпал во время поворота машины на перекрестке
В Тюмени на перекрестке улиц Челюскинцев и Ленина из машины на ходу выпал ребенок. Видео инцидента появилось в telegram-канале «ЧП Тюмень».
«Ребенок выпал из машины. С ребенком все хорошо, машина успела отвернуться. Перекресток Челюскинцев — Ленина», — говорится в сообщении.
Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГИБДД региона, по факту происшествия проводится проверка. О состоянии выпавшего ребенка неизвестно.
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