Губернаторы Тюмени и ХМАО приехали на инаугурацию Шумкова

В Курган на инаугурацию губернатора Вадима Шумкова приехали главы Тюменской области и Ханты-Мансийского автономного округа Александр Моор и Руслан Кухарук. Об этом с места событий сообщил корреспондент URA.RU.
«Инаугурацию посетили губернаторы Тюменской области и Ханты-Мансийского автономного округа Александр Моор и Руслан Кухарук. Также приехал полпред президента РФ в УрФО Владимир Якушев», — сообщил корреспондент.
На инаугурацию также приехали сенаторы Сергей Муратов и Елена Перминова, депутаты разных уровней, представители силовых структур и чиновники. На прошедших выборах Шумкова поддержали 85,17% избирателей, при явке в 42,5% процента. За инаугурацией можно следить в онлайн-трансляции URA.RU.
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