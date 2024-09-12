Губернаторы Тюмени и ХМАО приехали на инаугурацию Шумкова

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Инаугурацию Вадима Шумкова посетили два губернатора УрФО
Инаугурацию Вадима Шумкова посетили два губернатора УрФО Фото:
новость из сюжета
Выборы губернатора Курганской области — 2024

В Курган на инаугурацию губернатора Вадима Шумкова приехали главы Тюменской области и Ханты-Мансийского автономного округа Александр Моор и Руслан Кухарук. Об этом с места событий сообщил корреспондент URA.RU.

«Инаугурацию посетили губернаторы Тюменской области и Ханты-Мансийского автономного округа Александр Моор и Руслан Кухарук. Также приехал полпред президента РФ в УрФО Владимир Якушев», — сообщил корреспондент.

На инаугурацию также приехали сенаторы Сергей Муратов и Елена Перминова, депутаты разных уровней, представители силовых структур и чиновники. На прошедших выборах Шумкова поддержали 85,17% избирателей, при явке в 42,5% процента. За инаугурацией можно следить в онлайн-трансляции URA.RU.

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В Курган на инаугурацию губернатора Вадима Шумкова приехали главы Тюменской области и Ханты-Мансийского автономного округа Александр Моор и Руслан Кухарук. Об этом с места событий сообщил корреспондент URA.RU. «Инаугурацию посетили губернаторы Тюменской области и Ханты-Мансийского автономного округа Александр Моор и Руслан Кухарук. Также приехал полпред президента РФ в УрФО Владимир Якушев», — сообщил корреспондент. На инаугурацию также приехали сенаторы Сергей Муратов и Елена Перминова, депутаты разных уровней, представители силовых структур и чиновники. На прошедших выборах Шумкова поддержали 85,17% избирателей, при явке в 42,5% процента. За инаугурацией можно следить в онлайн-трансляции URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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