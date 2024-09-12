МИД: ВСУ создали в Курской области концлагеря

12 сентября 2024 в 19:49 Размер текста - 17 +

Согласно докладу МИД РФ, ВСУ подвергали моральному насилию до 100 человек мирного населения в Курской области Фото: U.S. Army / Staff Sgt. Elizabeth Tarr новость из сюжета В Курской области развернулись бои с ВСУ В Курской области ВСУ создали подобия «концентрационных лагерей», куда насильно согнали мирных жителей, которые не покинули территорию. Кроме того, в подвалах Суджанского интерната моральному насилию подвергались до 100 человек. Об этом сообщили в докладе МИД РФ о террористической вылазке киевского режима в Курскую область. «В ряде контролируемых боевиками [ВСУ] территорий были созданы подобия „концентрационных лагерей“, куда насильно сгонялись мирные жители, не захотевшие или не имевшие возможности покинуть захваченную врагом территорию. <…> В подвалы Суджанского интерната было насильно согнано от 70 до 100 мирных граждан, которых подвергали моральному насилию и использовали для съемок пропагандистских сюжетов украинскими и иностранными журналистами», — сказано в докладе, который есть в распоряжении РИА Новости. Иностранные журналисты незаконно прибыли на территорию Курской области вместе с ВСУ. Согласно данным МИД РФ, они хотят скрыть информацию о террористических преступлениях Киева против мирных жителей Курской области. Украинские войска утром 6 августа перешли в наступление для захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено. По данным Минобороны России, ВСУ на курском направлении потеряли более 12,5 тысячи солдат и 101 танк. Президент России Владимир Путин предупредил о последствиях для Украины в связи с действиями в Курской области, подчеркивая, что все поставленные перед Россией задачи будут выполнены. В связи с обострением ситуации в регионе, а также в Белгородской и Брянской областях, введен режим контртеррористической операции (КТО). Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Курской области ВСУ создали подобия «концентрационных лагерей», куда насильно согнали мирных жителей, которые не покинули территорию. Кроме того, в подвалах Суджанского интерната моральному насилию подвергались до 100 человек. Об этом сообщили в докладе МИД РФ о террористической вылазке киевского режима в Курскую область. «В ряде контролируемых боевиками [ВСУ] территорий были созданы подобия „концентрационных лагерей“, куда насильно сгонялись мирные жители, не захотевшие или не имевшие возможности покинуть захваченную врагом территорию. <…> В подвалы Суджанского интерната было насильно согнано от 70 до 100 мирных граждан, которых подвергали моральному насилию и использовали для съемок пропагандистских сюжетов украинскими и иностранными журналистами», — сказано в докладе, который есть в распоряжении РИА Новости. Иностранные журналисты незаконно прибыли на территорию Курской области вместе с ВСУ. Согласно данным МИД РФ, они хотят скрыть информацию о террористических преступлениях Киева против мирных жителей Курской области. Украинские войска утром 6 августа перешли в наступление для захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено. По данным Минобороны России, ВСУ на курском направлении потеряли более 12,5 тысячи солдат и 101 танк. Президент России Владимир Путин предупредил о последствиях для Украины в связи с действиями в Курской области, подчеркивая, что все поставленные перед Россией задачи будут выполнены. В связи с обострением ситуации в регионе, а также в Белгородской и Брянской областях, введен режим контртеррористической операции (КТО).