Продюсер Иосиф Пригожин пристыдил общественников, отменивших концерт певца SHAMAN

Оценивая ситуацию с отменой концерта певца SHAMAN в Ставрополе, в беседе с корреспондентом URA.RU, продюсер Иосиф Пригожин пристыдил общественников, повлиявших на отмену выступления звезды. По его словам, артисты не присваивают себе гонорары, а тратят на организацию шоу, зарплату сотрудников и съемки клипов.
«Не бейте своих, чужие бояться не будут! То, что начали распространять суммы гонораров, мне кажется, это неправильно. SHAMAN — патриотичный артист, который работает на благо страны и развивается исключительно в рамках локального рынка. Конечно, он должен и обязан зарабатывать: у него большой коллектив, надо его содержать.
Не надо считать доходы, надо считать расходы! Тогда будет понятно, сколько артисту остается. А то почему-то у нас все считают, что исполнители забирают себе весь гонорар. SHAMAN не государственный артист, он частное лицо — индивидуальный предприниматель, у него есть бухгалтерский учет. Любые гонорары фиксируются официально и с них платится налог государству. Как минимум, если мы посчитаем в рамках этой суммы: часть идет в налог, возвращается государству, оплачивается коллектив, костюмы, свет, клипы и так далее. Чтобы вы услышали артиста, надо всю эту красоту организовать. Там огромный расходник. Его капитализация пропорциональна популярности и востребованности», — пояснил Пригожин.
Продюсер также разъяснил, чем выступление артистов на Дне города привлекательнее для зрителей. «Город сделал подарок своим жителям. Такой моды нет нигде в мире. Если бы SHAMAN приехал за деньги, которые ему заплатил город, его бы увидело как минимум 50-60 тысяч жителей. А так он приедет на кассовый концерт, и каждый должен будет заплатить несколько тысяч рублей. А тут это сделали за вас. Не хотите подарок от города, но хотите концерт SHAMAN — пойдете за деньги из своего кармана», — справедливо заметил Иосиф.
Пригожин подчеркнул, что та небольшая группа активистов, которая не разбирается, где «чужие», где «свои», пытаясь всем «перекрыть кислород», искусственно создает негативный информационный фон, тем самым девальвирует всю работу артистов. А это неприемлемо.
Певец SHAMAN вернет 15,3 млн рублей за отмененный концерт в Ставрополе на День города. От мероприятия отказались после возмущения общественников, которые заявили, что сейчас не время для таких трат и пышных праздников.
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