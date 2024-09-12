Челябинка отсудила полмиллиона рублей у МВД из-за ошибки в загранпаспорте

12 сентября 2024 в 20:58 Размер текста - 17 +

Женщине компенсируют стоимость путевки и моральный вред за ошибку в загранпаспорте Фото: Денис Моргунов © URA.RU Жительница Озерска Челябинской области отсудила более 500 тысяч рублей за ошибку в загранпаспортах, из-за которой семья не смогла улететь в отпуск. О том, что иск удовлетворен частично, URA.RU 12 сентября сообщили в пресс-службе Озерского горсуда. «Из-за допущенной ошибки истец не смогла воспользоваться туром. Суд частично удовлетворил требования о взыскании с РФ в лице МВД. В пользу женщины взыскано: ущерб на сумму 465 тысяч рублей, компенсация морального вреда — 30 тысяч рублей, а также расходы на представителя и госпошлину», — сообщили URA.RU в суде. Загранпаспорта женщины и ее сына изъяли в аэропорту Кольцово (Екатеринбург) 3 января. Они не смогли улететь в Таиланд и потребовали возместить ущерб. В качестве компенсации морального вреда челябинка запросила 100 тысяч рублей, однако суд удовлетворил меньшую сумму. Еще 30 тысяч возместят в счет расходов на юриста. Представители УМВД по Озерску требования не признали, указав, что семья не заметила ошибки при получении паспортов. Они уточнили, что женщина могла отказаться от тура до его начала, потребовав возврат средств от компании, или переоформить паспорт на следующий день и воспользоваться оставшимися днями поездки. Кроме того, представители ведомства уточнили, что супруг челябинки мог воспользоваться путевкой и поехать один. «Суд пришел к выводу, что ответственность за правильное указание данных лежит не только на лице, заполняющем заявление, но и на компетентных сотрудниках. Отсутствие контроля со стороны сотрудников полиции может привести к умышленному искажению сведений», — заявили URA.RU в пресс-службе. Решение суда еще не вступило в законную силу. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жительница Озерска Челябинской области отсудила более 500 тысяч рублей за ошибку в загранпаспортах, из-за которой семья не смогла улететь в отпуск. О том, что иск удовлетворен частично, URA.RU 12 сентября сообщили в пресс-службе Озерского горсуда. «Из-за допущенной ошибки истец не смогла воспользоваться туром. Суд частично удовлетворил требования о взыскании с РФ в лице МВД. В пользу женщины взыскано: ущерб на сумму 465 тысяч рублей, компенсация морального вреда — 30 тысяч рублей, а также расходы на представителя и госпошлину», — сообщили URA.RU в суде. Загранпаспорта женщины и ее сына изъяли в аэропорту Кольцово (Екатеринбург) 3 января. Они не смогли улететь в Таиланд и потребовали возместить ущерб. В качестве компенсации морального вреда челябинка запросила 100 тысяч рублей, однако суд удовлетворил меньшую сумму. Еще 30 тысяч возместят в счет расходов на юриста. Представители УМВД по Озерску требования не признали, указав, что семья не заметила ошибки при получении паспортов. Они уточнили, что женщина могла отказаться от тура до его начала, потребовав возврат средств от компании, или переоформить паспорт на следующий день и воспользоваться оставшимися днями поездки. Кроме того, представители ведомства уточнили, что супруг челябинки мог воспользоваться путевкой и поехать один. «Суд пришел к выводу, что ответственность за правильное указание данных лежит не только на лице, заполняющем заявление, но и на компетентных сотрудниках. Отсутствие контроля со стороны сотрудников полиции может привести к умышленному искажению сведений», — заявили URA.RU в пресс-службе. Решение суда еще не вступило в законную силу.