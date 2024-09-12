Мальчик пропал днем 12 сентября
В Челябинске 12 сентября пропал десятилетний мальчик. Ребенок ушел в неизвестном направлении в светло-зеленой куртке, сообщили в поисково-спасательном отряде.
«Пропал мальчик Глеб Чуприянов, десять лет. Днем 12 ушел в неизвестном направлении», — сообщил в соцсети «ВКонтакте» поисковый отряд «ЛизаАлерт».
Мальчик был одет в светло-зеленую куртку, голубую рубашку и синие брюки. Мальчик ростом 140 см имеет худощавое телосложение, русые и карие глаза.
Мальчик был одет в светло-зеленую куртку и голубую рубашку
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