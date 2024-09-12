В Челябинске пропал десятилетний мальчик. Фото

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Дождливый клипарт. Екатеринбург.ЛГБТ, ребенок, непогода, осень, дождь в городе, мальчик в резиновых сапогах
Мальчик пропал днем 12 сентября Фото:

В Челябинске 12 сентября пропал десятилетний мальчик. Ребенок ушел в неизвестном направлении в светло-зеленой куртке, сообщили в поисково-спасательном отряде.

«Пропал мальчик Глеб Чуприянов, десять лет. Днем 12 ушел в неизвестном направлении», — сообщил в соцсети «ВКонтакте» поисковый отряд «ЛизаАлерт».

Мальчик был одет в светло-зеленую куртку, голубую рубашку и синие брюки. Мальчик ростом 140 см имеет худощавое телосложение, русые и карие глаза.

Мальчик был одет в светло-зеленую куртку и голубую рубашку
Мальчик был одет в светло-зеленую куртку и голубую рубашку

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В Челябинске 12 сентября пропал десятилетний мальчик. Ребенок ушел в неизвестном направлении в светло-зеленой куртке, сообщили в поисково-спасательном отряде. «Пропал мальчик Глеб Чуприянов, десять лет. Днем 12 ушел в неизвестном направлении», — сообщил в соцсети «ВКонтакте» поисковый отряд «ЛизаАлерт». Мальчик был одет в светло-зеленую куртку, голубую рубашку и синие брюки. Мальчик ростом 140 см имеет худощавое телосложение, русые и карие глаза.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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