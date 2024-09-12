Кадыров присвоил Никите Михалкову почетное звание

Кадыров присвоил Михалкову звание «Заслуженный деятель искусств Чечни»

12 сентября 2024 в 23:53 Размер текста - 17 +

Кадыров поблагодарил Михалкова за визит в Грозный Фото: Роман Наумов © URA.RU Глава Чечни Рамзан Кадыров присвоил российскому режиссеру Никите Михалкову почетное звание «Заслуженный деятель искусств ЧР». Об этом Кадыров сообщил в telegram-канале. «Я присвоил Никите Михалкову почетное звание „Заслуженный деятель искусств ЧР“. Мне также приятно было получить в подарок ручку с флеш-накопителем, на котором собраны 50 выпусков его авторской программы „Бесогон ТВ“», — написал глава Чечни. Кадыров поблагодарил Михалкова за визит в Грозный. По его словам, режиссер во время посещения Чечни является Родиной его кинематографа. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Глава Чечни Рамзан Кадыров присвоил российскому режиссеру Никите Михалкову почетное звание «Заслуженный деятель искусств ЧР». Об этом Кадыров сообщил в telegram-канале. «Я присвоил Никите Михалкову почетное звание „Заслуженный деятель искусств ЧР“. Мне также приятно было получить в подарок ручку с флеш-накопителем, на котором собраны 50 выпусков его авторской программы „Бесогон ТВ“», — написал глава Чечни. Кадыров поблагодарил Михалкова за визит в Грозный. По его словам, режиссер во время посещения Чечни является Родиной его кинематографа.