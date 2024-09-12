12 сентября 2024

Кадыров присвоил Никите Михалкову почетное звание

Кадыров присвоил Михалкову звание «Заслуженный деятель искусств Чечни»
© Служба новостей «URA.RU»
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Кавказский инвестиционный форум. Визит Михаила Мишустина на форум. Российская Федерация, г. Грозный, Чеченская Республика. 16 июля 2024., кадыров рамзан
Кадыров поблагодарил Михалкова за визит в Грозный Фото:

Глава Чечни Рамзан Кадыров присвоил российскому режиссеру Никите Михалкову почетное звание «Заслуженный деятель искусств ЧР». Об этом Кадыров сообщил в telegram-канале.

«Я присвоил Никите Михалкову почетное звание „Заслуженный деятель искусств ЧР“. Мне также приятно было получить в подарок ручку с флеш-накопителем, на котором собраны 50 выпусков его авторской программы „Бесогон ТВ“», — написал глава Чечни. Кадыров поблагодарил Михалкова за визит в Грозный. По его словам, режиссер во время посещения Чечни является Родиной его кинематографа.

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Глава Чечни Рамзан Кадыров присвоил российскому режиссеру Никите Михалкову почетное звание «Заслуженный деятель искусств ЧР». Об этом Кадыров сообщил в telegram-канале. «Я присвоил Никите Михалкову почетное звание „Заслуженный деятель искусств ЧР“. Мне также приятно было получить в подарок ручку с флеш-накопителем, на котором собраны 50 выпусков его авторской программы „Бесогон ТВ“», — написал глава Чечни. Кадыров поблагодарил Михалкова за визит в Грозный. По его словам, режиссер во время посещения Чечни является Родиной его кинематографа.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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